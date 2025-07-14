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Новини Санкції проти Росії
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МЗС країн ЄС 15 липня обговорять 18-й пакет санкцій проти Росії, - Єврокомісія

Санкції проти РФ

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу у вівторок, 15 липня, проведуть обговорення щодо 18-го пакета санкцій проти Росії.

Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, тема нового санкційного пакета стоїть у порядку денному, однак остаточного рішення поки не досягнуто. "Ми шукаємо домовленості, як завжди, між усіма країнами-членами. Ми будемо працювати саме в цьому напрямі і подивимося, як пройдуть обговорення", - зазначила Піньйо.

Щодо можливого зниження граничної ціни на російську нафту на 15%, речниця наголосила, що ЄС прагне діяти у координації з партнерами з G7. Саме така узгодженість, на думку Брюсселя, забезпечує максимальний ефект санкційного тиску.

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17 - тий раз обговорюють - шоб зійшлося - потрібно ше раз - потужно
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14.07.2025 15:12 Відповісти
А фіцики з ******** та мальтами знову будуть проти. Бо ***** башляє смачно, з проглотом.
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14.07.2025 15:15 Відповісти
 
 