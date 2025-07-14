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Новости
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Ситуация в энергетике этим летом намного лучше, чем в прошлом году, – Минэнерго

В Минэнерго сообщили, что энергосистема остается сбалансированной

Ситуация с генерацией электроэнергии этим летом намного лучше, чем предыдущим, и не предусматривает ограничений населения и промышленности.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация намного лучше прошлогодней. Если сравнивать прошлое лето с нынешним, то тогда мы видели много поврежденной тепловой генерации, и мы были ограничены больше, чем сейчас. За это время мы обновили работу многих энергоблоков ТЭС после атак, и работа продолжается. Но риски есть. Если будут атаки РФ на энергосистему, то можем иметь определенные проблемы", - сказал Шейко.

По словам чиновника, последние дни наблюдается повышение температуры в Украине, что приводит к росту потребления э/э, но на сегодня энергосистема сбалансирована, а генерация работает без замечаний, и мощности достаточно для покрытия потребностей населения и промышленности с учетом того, что определенное количество энергоблоков находится в ремонтах.

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Автор: 

энергетика (2586) Минэнерго (369)


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Капець. Накрякали. Щоб кацапи зробили іншу ситуацію. Боже, на тебе уповаю. Вижени цю зелєнську БИДЛОТУ з нашої країни !
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14.07.2025 18:04 Ответить
От хто за язика тягне?
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14.07.2025 18:06 Ответить
Все потому, шо главная цель теперь- ТЦК. Нет ничего важнее для врага, емае.
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14.07.2025 18:07 Ответить
заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко Джерело: https://censor.net/ua/n3563208
досить пи*ти не по темі робі роботу, за яку тобі люди гроші платять
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14.07.2025 18:08 Ответить
 
 