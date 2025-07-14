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Новини
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Ситуація в енергетиці цього літа набагато краще за минулорічну, - Міненерго

У Міненерго повідомили, що енергосистема залишається збалансованою

Ситуація з генерацією електроенергії цього літа набагато краща, ніж попереднього, і не передбачає обмежень населення і промисловості.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація набагато краще за минулорічну. Якщо порівнювати минуле літо з теперішнім, то тоді ми бачили багато пошкодженої теплової генерації, і ми були обмежені більше, ніж зараз. За цей час ми оновили роботу багатьох енергоблоків ТЕС після атак, і робота триває. Але ризики є. Якщо будуть атаки РФ на енергосистему, то можемо мати певні проблеми", – сказав Шейко.

За словами чиновника, останні дні спостерігається підвищення температури в Україні, що призводить до зростання споживання е/е, але на сьогодні енергосистема збалансована, а генерація працює без зауважень, і потужності достатньо для покриття потреб населення і промисловості з урахуванням того, що певна кількість енергоблоків перебуває в ремонтах.

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Автор: 

енергетика (2641) Міненерго (1430)


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Топ коментарі
+2
Капець. Накрякали. Щоб кацапи зробили іншу ситуацію. Боже, на тебе уповаю. Вижени цю зелєнську БИДЛОТУ з нашої країни !
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14.07.2025 18:04 Відповісти
+2
От хто за язика тягне?
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14.07.2025 18:06 Відповісти
+2
заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко Джерело: https://censor.net/ua/n3563208
досить пи*ти не по темі робі роботу, за яку тобі люди гроші платять
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14.07.2025 18:08 Відповісти
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Капець. Накрякали. Щоб кацапи зробили іншу ситуацію. Боже, на тебе уповаю. Вижени цю зелєнську БИДЛОТУ з нашої країни !
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14.07.2025 18:04 Відповісти
От хто за язика тягне?
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14.07.2025 18:06 Відповісти
Все потому, шо главная цель теперь- ТЦК. Нет ничего важнее для врага, емае.
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14.07.2025 18:07 Відповісти
заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко Джерело: https://censor.net/ua/n3563208
досить пи*ти не по темі робі роботу, за яку тобі люди гроші платять
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14.07.2025 18:08 Відповісти
Ми і так знаємо, але мовчимо.
А ви навіщо патякаєте?
Це часом не зрада онлайн?
Чого це не збуджує ДБР і чому досі не накладено заборону на публікацію цієї інформації?
Нафтогаз вже добалакався до втрати третини видобутку, а нікого не посадили.
Довбаний цирк.
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14.07.2025 18:25 Відповісти
Можно было и промолчать, это как маяк.
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14.07.2025 18:26 Відповісти
Думаю на енергетику переключаться в середині жовтня, перед холодами. І не дай Бог всі ті обіцяні 1000 дронів на добу будуть летіти по енергетиці, то тоді вже точно пздц...
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14.07.2025 18:29 Відповісти
Вот дивина! Літо минулого року набагато спекотніше було. Та ще й кацапи допомагали.
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14.07.2025 18:52 Відповісти
 
 