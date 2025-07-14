Ситуація в енергетиці цього літа набагато краще за минулорічну, - Міненерго

Ситуація з генерацією електроенергії цього літа набагато краща, ніж попереднього, і не передбачає обмежень населення і промисловості.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація набагато краще за минулорічну. Якщо порівнювати минуле літо з теперішнім, то тоді ми бачили багато пошкодженої теплової генерації, і ми були обмежені більше, ніж зараз. За цей час ми оновили роботу багатьох енергоблоків ТЕС після атак, і робота триває. Але ризики є. Якщо будуть атаки РФ на енергосистему, то можемо мати певні проблеми", – сказав Шейко.

За словами чиновника, останні дні спостерігається підвищення температури в Україні, що призводить до зростання споживання е/е, але на сьогодні енергосистема збалансована, а генерація працює без зауважень, і потужності достатньо для покриття потреб населення і промисловості з урахуванням того, що певна кількість енергоблоків перебуває в ремонтах.

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