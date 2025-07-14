Зеленский и министр обороны Дании Поульсен обсудили дальнейшее развитие датской модели производства оружия

Президент Владимир Зеленский встретился с вице-премьер-министром - министром обороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном и министром иностранных дел, промышленности и торговли Фарерских островов Сирид Симоной Стенберг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы государства.

Собеседники обсудили оборонные потребности Украины, усиление ПВО, противодействие российским ракетам и развитие совместного оборонного производства. Фокус на дронах для фронта, дронах-перехватчиках и дальнобойных дронах.

"Также обсудили дальнейшее развитие датской модели, в частности увеличение инвестиций и открытие наших производств в Дании. Спасибо Дании и датскому народу за поддержку украинской обороны. Спасибо за гуманитарную помощь и действительно успешные проекты, которые реализуем вместе", - рассказал президент.

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