Зеленський та міністр оборони Данії Поульсен обговорили подальший розвиток данської моделі виробництва зброї

Президент Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном і міністеркою закордонних справ, промисловості та торгівлі Фарерських островів Сірід Сімоною Стенберг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Співрозмовники обговорили оборонні потреби України, посилення ППО, протидію російським ракетам і розвиток спільного оборонного виробництва. Фокус на дронах для фронту, дронах-перехоплювачах і далекобійних дронах.

"Також обговорили подальший розвиток данської моделі, зокрема збільшення інвестицій і відкриття наших виробництв у Данії. Дякую Данії та данському народу за підтримку української оборони. Дякую за гуманітарну допомогу та справді успішні проєкти, які реалізовуємо разом", - розповів президент.

Читайте: Келлог: Обговоримо із Зеленським угоду Трампа з НАТО щодо поставок американської зброї