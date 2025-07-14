Зеленський та міністр оборони Данії Поульсен обговорили подальший розвиток данської моделі виробництва зброї
Президент Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном і міністеркою закордонних справ, промисловості та торгівлі Фарерських островів Сірід Сімоною Стенберг.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
Співрозмовники обговорили оборонні потреби України, посилення ППО, протидію російським ракетам і розвиток спільного оборонного виробництва. Фокус на дронах для фронту, дронах-перехоплювачах і далекобійних дронах.
"Також обговорили подальший розвиток данської моделі, зокрема збільшення інвестицій і відкриття наших виробництв у Данії. Дякую Данії та данському народу за підтримку української оборони. Дякую за гуманітарну допомогу та справді успішні проєкти, які реалізовуємо разом", - розповів президент.
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