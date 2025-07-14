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Новини Допомога Україні за данською моделлю
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Зеленський та міністр оборони Данії Поульсен обговорили подальший розвиток данської моделі виробництва зброї

Зеленський та Поульсен

Президент Володимир Зеленський зустрівся з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном і міністеркою закордонних справ, промисловості та торгівлі Фарерських островів Сірід Сімоною Стенберг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Співрозмовники обговорили оборонні потреби України, посилення ППО, протидію російським ракетам і розвиток спільного оборонного виробництва. Фокус на дронах для фронту, дронах-перехоплювачах і далекобійних дронах. 

"Також обговорили подальший розвиток данської моделі, зокрема збільшення інвестицій і відкриття наших виробництв у Данії. Дякую Данії та данському народу за підтримку української оборони. Дякую за гуманітарну допомогу та справді успішні проєкти, які реалізовуємо разом", - розповів президент.

Читайте: Келлог: Обговоримо із Зеленським угоду Трампа з НАТО щодо поставок американської зброї

Автор: 

Данія (809) Зеленський Володимир (24728) зброя (7608)


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14.07.2025 21:27 Відповісти
 
 