Путин отправил на переговоры в Стамбул "какого-то историка", который объяснял историю РФ с 1250 года, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, отметив, что они отправили "какого-то историка".
Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
По словам генсека НАТО, Россия решила не отправлять "серьезных людей" для переговоров в Турции.
"Я помню, как вы вместе с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Помню, я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказывали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул, и они это сделали. Но потом россияне привели какого-то историка, который начал объяснять историю России с 1250 года", - говорит Рютте, имея в виду главу российской делегации Владимира Мединского.
Генсек НАТО ранее уже называл помощника диктатора России "историком". Тогда Мединский предложил прислать Марку Рютте учебник, чтобы тот узнал, что якобы в "XII веке Украины не было".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але таемницю розкрив саме він(зайва 47 хромосома!),виявляється - расєяне втрачена ланка між мавпою(48) і людиною з 46 хромосомами!
Ну як ГНОРар і ГОНОРея так Русь і расєя.
Я їм можу розказати їх історію , але тоді вони ******* і їм усім потрібно буде повіситися в розпалі фрустрації
- Конечно, русские!!!
- Чем докажете?
- Да ат нас даже абезьяны праизашли!...
Адам и Ева кем были?
Конечно руцкими!
Чем докажете?!
А надо?!! Голые,босые и из еды одно яблоко на двоих! Кто еще может быть??
..