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Новости переговоры с РФ Переговоры в Турции
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Путин отправил на переговоры в Стамбул "какого-то историка", который объяснял историю РФ с 1250 года, - Рютте

Рютте раскритиковал Мединского на переговорах в Стамбуле

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, отметив, что они отправили "какого-то историка".

Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

По словам генсека НАТО, Россия решила не отправлять "серьезных людей" для переговоров в Турции.

"Я помню, как вы вместе с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Помню, я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказывали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул, и они это сделали. Но потом россияне привели какого-то историка, который начал объяснять историю России с 1250 года", - говорит Рютте, имея в виду главу российской делегации Владимира Мединского.

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Генсек НАТО ранее уже называл помощника диктатора России "историком". Тогда Мединский предложил прислать Марку Рютте учебник, чтобы тот узнал, что якобы в "XII веке Украины не было".

Автор: 

Стамбул (268) Рютте Марк (431) переговоры с Россией (1213) Мединский Владимир (18)


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Топ комментарии
+13
Яка РФ у 1250 р? Тоді і мацкві ще не було
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14.07.2025 21:06 Ответить
+9
Потрібно було леніна відправити, він вічно живий і розказав би як створював Україну
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14.07.2025 21:08 Ответить
+8
В 1250 році росії ще не було ВЗАГАЛІ
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14.07.2025 21:05 Ответить
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Якщо країна встоїть, то наступного разу треба обирати Верку Сердючку
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14.07.2025 21:02 Ответить
Не вийде - їй Данилко не дозволить
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14.07.2025 21:12 Ответить
Хужє не будет. Хоть поржем
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14.07.2025 21:13 Ответить
він їх 'вертів', але їм щоразу 'заходить'...
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14.07.2025 21:02 Ответить
Історик і він таке гилив - шо двома руками на голову хер натягнеш
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14.07.2025 21:04 Ответить
Історик окремої цивілізації! В них інша історія від рускіх Адама і Еви!
Але таемницю розкрив саме він(зайва 47 хромосома!),виявляється - расєяне втрачена ланка між мавпою(48) і людиною з 46 хромосомами!
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14.07.2025 22:49 Ответить
В 1250 році росії ще не було ВЗАГАЛІ
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14.07.2025 21:05 Ответить
В 1991 році зʼявилася так звана "росія"
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14.07.2025 21:10 Ответить
Може і не було, однако ленін над цім вже працював
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14.07.2025 21:20 Ответить
Навіть слова такого не було! Раша - поява у 1721 році,і вже потім прив'язали раша до Русь користуючись схожестю.
Ну як ГНОРар і ГОНОРея так Русь і расєя.
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14.07.2025 22:43 Ответить
Яка РФ у 1250 р? Тоді і мацкві ще не було
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14.07.2025 21:06 Ответить
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14.07.2025 21:06 Ответить
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14.07.2025 21:27 Ответить
Потрібно було леніна відправити, він вічно живий і розказав би як створював Україну
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14.07.2025 21:08 Ответить
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14.07.2025 21:09 Ответить
На московії немає істориків і ніколи не було, там є пропагандисти різного рівня зомбування ...
Я їм можу розказати їх історію , але тоді вони ******* і їм усім потрібно буде повіситися в розпалі фрустрації
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14.07.2025 21:08 Ответить
Зеленський підтвердив призначення Шмигаля міністром оборони
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14.07.2025 21:09 Ответить
То що Європа зі сша хотіли те ***** вам і нахаркав в морду. Чи вам ще не дійшло?
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14.07.2025 21:09 Ответить
Їх всіх придумав ленін.
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14.07.2025 21:19 Ответить
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14.07.2025 21:30 Ответить
Не було ні москви, росції, були андрофаги, монголоїди, орда і фіноугри!!!
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14.07.2025 21:11 Ответить
А ще снохачі та скотоложці
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14.07.2025 21:13 Ответить
Весь той шовіністичний маразм що несуть кримлівські злочинці це псевдоісторія.
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14.07.2025 21:12 Ответить
- Какой народ самый древний?
- Конечно, русские!!!
- Чем докажете?
- Да ат нас даже абезьяны праизашли!...
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14.07.2025 21:18 Ответить
Є інше!
Адам и Ева кем были?
Конечно руцкими!
Чем докажете?!
А надо?!! Голые,босые и из еды одно яблоко на двоих! Кто еще может быть??
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14.07.2025 22:29 Ответить
Погоняло рассея Московії дав петруха 1, алкаш, у 1721 році, раніше її не було, та дай Боже, щоб не було і надалі
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14.07.2025 21:17 Ответить
На догоду європейцям,яким було важко вимовляти "ммо ск оові я", і вони вигадали раша!
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14.07.2025 22:36 Ответить
Натой управляет интернетный тролль.
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14.07.2025 21:18 Ответить
Та навіть НЕ ІСТОРИКА вони відправили на перемовини, а професійного БРЕХУНА та МІФОТВОРЦЯ!
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14.07.2025 21:21 Ответить
"историк" рассказал, как за верную службу монголам, Александр Невский получил в награду Киев и много еще чего. Дальше тоже было много интересного.
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14.07.2025 21:28 Ответить
А Трамп відправив власника казіно Лас Вегаса Вітькоффа, знатного любителя лизати дупу Путніа.
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14.07.2025 21:43 Ответить
Хоча сама ********* заснована ******* алкашом 25.12.1991
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14.07.2025 21:47 Ответить
Кислиця, виступає з трибуни в ООН з докладом і заявляє,що коли князь Володимир хрестив Русь і роздівся на березі,то московити вкрали одяг. На це зривається з місця Небензя і в істериці заявляє,що при чому тут московити,якщо нас на той час і в помині небуло!!! Нащо Кислиця заявляє,що САМЕ ЦЕ І ХОТІВ ПОЧУТИ!!!!
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14.07.2025 21:53 Ответить
Посмеялся от души).
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14.07.2025 22:16 Ответить
..Анекдот року !!
..
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14.07.2025 22:24 Ответить
Так це ж було вже. Заява Рютте десь 2-3 тижні тому. Мовляв, навіщо Медінській розповідає про Північну війну 1700 року, коли треба вирішувати більш нагальні питання.
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14.07.2025 22:30 Ответить
Вишкіл дипломата не дозволив продовжити: "якогось історіка ОКРЕМОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ".
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14.07.2025 22:32 Ответить
 
 