Путин отправил на переговоры в Стамбул "какого-то историка", который объяснял историю РФ с 1250 года, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, отметив, что они отправили "какого-то историка".

Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

По словам генсека НАТО, Россия решила не отправлять "серьезных людей" для переговоров в Турции.

"Я помню, как вы вместе с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Помню, я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказывали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул, и они это сделали. Но потом россияне привели какого-то историка, который начал объяснять историю России с 1250 года", - говорит Рютте, имея в виду главу российской делегации Владимира Мединского.

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Генсек НАТО ранее уже называл помощника диктатора России "историком". Тогда Мединский предложил прислать Марку Рютте учебник, чтобы тот узнал, что якобы в "XII веке Украины не было".