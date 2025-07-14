Путін відправив на переговори у Стамбулі "якогось історика", який пояснював історію РФ з 1250 року, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував російську делегацію на переговорах з Україною у Стамбулі, зазначивши, що вони відправили "якогось історика".

Про це він розповів під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами генсека НАТО, Росія вирішила не відправляти "серйозних людей" для перемовин у Туреччині.

"Я пам'ятаю, як ви разом з Марко Рубіо і Стівом Віткоффом змогли запустити ці переговори в Стамбулі. Пам'ятаю, я сам був у Туреччині у справах НАТО в травні, і ми дійсно чинили тиск на українців, щоб вони відправили серйозну делегацію до Стамбула, і вони це зробили. Але потім росіяни привели якогось історика, який почав пояснювати історію Росії з 1250 року", - каже Рютте, маючи на увазі главу російської делегації Володимира Мединського.

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Генсек НАТО раніше вже називав помічника диктатора Росії "істориком". Тоді Мединський запропонував надіслати Марку Рютте підручник, щоб той дізнався, що нібито в "XII столітті України не було".