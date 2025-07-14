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Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
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Путін відправив на переговори у Стамбулі "якогось історика", який пояснював історію РФ з 1250 року, - Рютте

Рютте розкритикував Мединського на переговорах у Стамбулі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував російську делегацію на переговорах з Україною у Стамбулі, зазначивши, що вони відправили "якогось історика".

Про це він розповів під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами генсека НАТО, Росія вирішила не відправляти "серйозних людей" для перемовин у Туреччині.

"Я пам'ятаю, як ви разом з Марко Рубіо і Стівом Віткоффом змогли запустити ці переговори в Стамбулі. Пам'ятаю, я сам був у Туреччині у справах НАТО в травні, і ми дійсно чинили тиск на українців, щоб вони відправили серйозну делегацію до Стамбула, і вони це зробили. Але потім росіяни привели якогось історика, який почав пояснювати історію Росії з 1250 року", - каже Рютте, маючи на увазі главу російської делегації Володимира Мединського.

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Генсек НАТО раніше вже називав помічника диктатора Росії "істориком". Тоді Мединський запропонував надіслати Марку Рютте підручник, щоб той дізнався, що нібито в "XII столітті України не було".

Автор: 

Стамбул (234) Рютте Марк (474) переговори з Росією (1329) Мединський Володимир (18)


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Топ коментарі
+10
Яка РФ у 1250 р? Тоді і мацкві ще не було
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14.07.2025 21:06 Відповісти
+8
Потрібно було леніна відправити, він вічно живий і розказав би як створював Україну
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14.07.2025 21:08 Відповісти
+6
В 1250 році росії ще не було ВЗАГАЛІ
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14.07.2025 21:05 Відповісти
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Якщо країна встоїть, то наступного разу треба обирати Верку Сердючку
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14.07.2025 21:02 Відповісти
Не вийде - їй Данилко не дозволить
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14.07.2025 21:12 Відповісти
Хужє не будет. Хоть поржем
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14.07.2025 21:13 Відповісти
він їх 'вертів', але їм щоразу 'заходить'...
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14.07.2025 21:02 Відповісти
Історик і він таке гилив - шо двома руками на голову хер натягнеш
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14.07.2025 21:04 Відповісти
В 1250 році росії ще не було ВЗАГАЛІ
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14.07.2025 21:05 Відповісти
В 1991 році зʼявилася так звана "росія"
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14.07.2025 21:10 Відповісти
Може і не було, однако ленін над цім вже працював
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14.07.2025 21:20 Відповісти
Яка РФ у 1250 р? Тоді і мацкві ще не було
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14.07.2025 21:06 Відповісти
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14.07.2025 21:06 Відповісти
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14.07.2025 21:27 Відповісти
Потрібно було леніна відправити, він вічно живий і розказав би як створював Україну
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14.07.2025 21:08 Відповісти
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14.07.2025 21:09 Відповісти
На московії немає істориків і ніколи не було, там є пропагандисти різного рівня зомбування ...
Я їм можу розказати їх історію , але тоді вони ******* і їм усім потрібно буде повіситися в розпалі фрустрації
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14.07.2025 21:08 Відповісти
Зеленський підтвердив призначення Шмигаля міністром оборони
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14.07.2025 21:09 Відповісти
То що Європа зі сша хотіли те ***** вам і нахаркав в морду. Чи вам ще не дійшло?
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14.07.2025 21:09 Відповісти
Їх всіх придумав ленін.
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14.07.2025 21:19 Відповісти
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14.07.2025 21:30 Відповісти
Не було ні москви, росції, були андрофаги, монголоїди, орда і фіноугри!!!
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14.07.2025 21:11 Відповісти
А ще снохачі та скотоложці
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14.07.2025 21:13 Відповісти
Весь той шовіністичний маразм що несуть кримлівські злочинці це псевдоісторія.
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14.07.2025 21:12 Відповісти
- Какой народ самый древний?
- Конечно, русские!!!
- Чем докажете?
- Да ат нас даже абезьяны праизашли!...
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14.07.2025 21:18 Відповісти
Погоняло рассея Московії дав петруха 1, алкаш, у 1721 році, раніше її не було, та дай Боже, щоб не було і надалі
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14.07.2025 21:17 Відповісти
Натой управляет интернетный тролль.
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14.07.2025 21:18 Відповісти
Та навіть НЕ ІСТОРИКА вони відправили на перемовини, а професійного БРЕХУНА та МІФОТВОРЦЯ!
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14.07.2025 21:21 Відповісти
"историк" рассказал, как за верную службу монголам, Александр Невский получил в награду Киев и много еще чего. Дальше тоже было много интересного.
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14.07.2025 21:28 Відповісти
А Трамп відправив власника казіно Лас Вегаса Вітькоффа, знатного любителя лизати дупу Путніа.
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14.07.2025 21:43 Відповісти
Хоча сама ********* заснована ******* алкашом 25.12.1991
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14.07.2025 21:47 Відповісти
Кислиця, виступає з трибуни в ООН з докладом і заявляє,що коли князь Володимир хрестив Русь і роздівся на березі,то московити вкрали одяг. На це зривається з місця Небензя і в істериці заявляє,що при чому тут московити,якщо нас на той час і в помині небуло!!! Нащо Кислиця заявляє,що САМЕ ЦЕ І ХОТІВ ПОЧУТИ!!!!
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14.07.2025 21:53 Відповісти
Посмеялся от души).
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14.07.2025 22:16 Відповісти
..Анекдот року !!
..
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14.07.2025 22:24 Відповісти
 
 