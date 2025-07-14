Путін відправив на переговори у Стамбулі "якогось історика", який пояснював історію РФ з 1250 року, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував російську делегацію на переговорах з Україною у Стамбулі, зазначивши, що вони відправили "якогось історика".
Про це він розповів під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами генсека НАТО, Росія вирішила не відправляти "серйозних людей" для перемовин у Туреччині.
"Я пам'ятаю, як ви разом з Марко Рубіо і Стівом Віткоффом змогли запустити ці переговори в Стамбулі. Пам'ятаю, я сам був у Туреччині у справах НАТО в травні, і ми дійсно чинили тиск на українців, щоб вони відправили серйозну делегацію до Стамбула, і вони це зробили. Але потім росіяни привели якогось історика, який почав пояснювати історію Росії з 1250 року", - каже Рютте, маючи на увазі главу російської делегації Володимира Мединського.
Генсек НАТО раніше вже називав помічника диктатора Росії "істориком". Тоді Мединський запропонував надіслати Марку Рютте підручник, щоб той дізнався, що нібито в "XII столітті України не було".
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Я їм можу розказати їх історію , але тоді вони ******* і їм усім потрібно буде повіситися в розпалі фрустрації
- Конечно, русские!!!
- Чем докажете?
- Да ат нас даже абезьяны праизашли!...
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