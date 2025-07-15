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Новости Продолжение военного положения и мобилизации
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Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации

Продление военного положения и мобилизации. Комитет поддержал

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны одобрил законопроекты продления военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 17 парламентариев, единогласно.

"Сегодня будет и решение в Парламенте (надо на каждое 226+ голосов). Вступит в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября", - добавил нардеп.

Ранее президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Читайте: Рада планирует уволить действующее правительство 16 июля, - СМИ

Автор: 

ВР (29307) комитет (561) мобилизация (2849) военное положение (514)


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Топ комментарии
+8
Не мішало б цим гнидам ще самим піти повоювати а своїх родичів та вилупків взяти з собою...а слідуючі по списку їх замінять в раді
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15.07.2025 11:01 Ответить
+7
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія «а ну спробуй прожити хоча б місяць», війна на якій наживалися та не бажали закінчувати,
але потім же нарешті прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все ЗЕшибісь.
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15.07.2025 11:03 Ответить
+4
Яка нессподіванка, ми врятовані!
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15.07.2025 10:55 Ответить
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поки іде війна рф проти України,
поки рашисти будуть вбивати українців..
буде мобілізація та «воєнний» стан..
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15.07.2025 10:51 Ответить
А де закон про мобілізацію ,який згідно своїх обов'язків має надати президент України,має бути " стан війни" ,а не ганебний " військовий стан" який дозволяє ригозеленій падлюці приймати антиконституційні закони,творити безчинства,грабувати,мородерити Україну.
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15.07.2025 11:02 Ответить
все було добре..
аж до часу,
необхідності,
виголошувати мобілізацію,

закони треба нові, та кращі..
нехай народ, джерело влади,
подає петицію..
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15.07.2025 11:22 Ответить
Яка нессподіванка, ми врятовані!
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15.07.2025 10:55 Ответить
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15.07.2025 11:01 Ответить
Не мішало б цим гнидам ще самим піти повоювати а своїх родичів та вилупків взяти з собою...а слідуючі по списку їх замінять в раді
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15.07.2025 11:01 Ответить
Тому вони і подовжують " військовий стан",а не приймають " стан війни" де втрачають бронь,і змушені будуть йти до війська,втрачають право приймати закони які знищюють Україну,втрачають право керувати військовими.
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15.07.2025 11:05 Ответить
якщо вони підуть..
то на нулю можуть зазирнути в очі,
хлу, та його родичам, та іншим..
вони точно там будуть,..
а може вже є..
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15.07.2025 11:26 Ответить
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія «а ну спробуй прожити хоча б місяць», війна на якій наживалися та не бажали закінчувати,
але потім же нарешті прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все ЗЕшибісь.
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15.07.2025 11:03 Ответить
Закортіло українцям халявної долі…
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю,
за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну - неньку у рабство тирану.

Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки

було таке...
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15.07.2025 11:29 Ответить
Миколи в окопах а Едуарди в Європах.
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15.07.2025 11:04 Ответить
що можна цезарю,
то зась .. слєсарю..
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15.07.2025 11:32 Ответить
Чужими руками добре воювати! Але і на вас гнів Божий прийде!
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15.07.2025 11:07 Ответить
ваші руки - не чужі..
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15.07.2025 11:33 Ответить
Гончаренко знову вимагатиме виконання владою обіцянки про терміни служби, і знову голосуватиме проти.

А влада піти на це не може, тому що якщо звільняти відслуживших три роки - потрібно їх замінити бусифікованими. І тому ще з більшою напругою ловитимуть ухилянтів-73/43%зебілів - і це вже робитимуть фронтовики, в яких клямка не так міцно тримається
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15.07.2025 11:07 Ответить
Те що зараз відбувається в Україні не мобілізація.Єдина мобілізація яка є в Україні то мородерство,брехня,корупція,збагачення на крові Українців,тут ригозелені паскуди мобілізувались добре.
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15.07.2025 11:11 Ответить
попривязывать эту всю шоблу прожирателей вместе с зеленским в хрущёвках на святошино, дврз, соломенке и сразу найдётся баллистика на маскву
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15.07.2025 12:06 Ответить
 
 