Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны одобрил законопроекты продления военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 17 парламентариев, единогласно.

"Сегодня будет и решение в Парламенте (надо на каждое 226+ голосов). Вступит в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября", - добавил нардеп.

Ранее президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

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