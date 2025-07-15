Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации
Комитет Верховной Рады по вопросам обороны одобрил законопроекты продления военного положения и всеобщей мобилизации.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 17 парламентариев, единогласно.
"Сегодня будет и решение в Парламенте (надо на каждое 226+ голосов). Вступит в силу с 7 августа и будет на 90 дней, то есть до 5 ноября", - добавил нардеп.
Ранее президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
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поки рашисти будуть вбивати українців..
буде мобілізація та «воєнний» стан..
аж до часу,
необхідності,
виголошувати мобілізацію,
закони треба нові, та кращі..
нехай народ, джерело влади,
подає петицію..
то на нулю можуть зазирнути в очі,
хлу, та його родичам, та іншим..
вони точно там будуть,..
а може вже є..
але потім же нарешті прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все ЗЕшибісь.
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю,
за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну - неньку у рабство тирану.
Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки
було таке...
то зась .. слєсарю..
А влада піти на це не може, тому що якщо звільняти відслуживших три роки - потрібно їх замінити бусифікованими. І тому ще з більшою напругою ловитимуть ухилянтів-73/43%зебілів - і це вже робитимуть фронтовики, в яких клямка не так міцно тримається