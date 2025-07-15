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Новини Продовження воєнного стану і мобілізації
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Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Продовження воєнного стану та мобілізації. Комітет підтримав

Комітет Верховної Ради з питань оборони схвалив законопроєкти продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 17 парламентарів, одноголосно.

"Сьогодні буде і рішення у Парламенті (треба на кожне 226+ голосів). Вступить у силу з 7 серпня і буде на 90 днів, тобто до 5 листопада", - додав нардеп.

Раніше президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Читайте: Рада планує звільнити чинний уряд 16 липня, - ЗМІ

Автор: 

ВР (15081) комітет (370) мобілізація (3161) воєнний стан (579)


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Топ коментарі
+9
Не мішало б цим гнидам ще самим піти повоювати а своїх родичів та вилупків взяти з собою...а слідуючі по списку їх замінять в раді
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15.07.2025 11:01 Відповісти
+7
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія «а ну спробуй прожити хоча б місяць», війна на якій наживалися та не бажали закінчувати,
але потім же нарешті прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все ЗЕшибісь.
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15.07.2025 11:03 Відповісти
+4
Яка нессподіванка, ми врятовані!
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15.07.2025 10:55 Відповісти
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поки іде війна рф проти України,
поки рашисти будуть вбивати українців..
буде мобілізація та «воєнний» стан..
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15.07.2025 10:51 Відповісти
А де закон про мобілізацію ,який згідно своїх обов'язків має надати президент України,має бути " стан війни" ,а не ганебний " військовий стан" який дозволяє ригозеленій падлюці приймати антиконституційні закони,творити безчинства,грабувати,мородерити Україну.
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15.07.2025 11:02 Відповісти
все було добре..
аж до часу,
необхідності,
виголошувати мобілізацію,

закони треба нові, та кращі..
нехай народ, джерело влади,
подає петицію..
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15.07.2025 11:22 Відповісти
Яка нессподіванка, ми врятовані!
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15.07.2025 10:55 Відповісти
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15.07.2025 11:01 Відповісти
Не мішало б цим гнидам ще самим піти повоювати а своїх родичів та вилупків взяти з собою...а слідуючі по списку їх замінять в раді
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15.07.2025 11:01 Відповісти
Тому вони і подовжують " військовий стан",а не приймають " стан війни" де втрачають бронь,і змушені будуть йти до війська,втрачають право приймати закони які знищюють Україну,втрачають право керувати військовими.
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15.07.2025 11:05 Відповісти
якщо вони підуть..
то на нулю можуть зазирнути в очі,
хлу, та його родичам, та іншим..
вони точно там будуть,..
а може вже є..
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15.07.2025 11:26 Відповісти
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія «а ну спробуй прожити хоча б місяць», війна на якій наживалися та не бажали закінчувати,
але потім же нарешті прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все ЗЕшибісь.
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15.07.2025 11:03 Відповісти
Закортіло українцям халявної долі…
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю,
за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну - неньку у рабство тирану.

Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки

було таке...
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15.07.2025 11:29 Відповісти
Миколи в окопах а Едуарди в Європах.
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15.07.2025 11:04 Відповісти
що можна цезарю,
то зась .. слєсарю..
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15.07.2025 11:32 Відповісти
Чужими руками добре воювати! Але і на вас гнів Божий прийде!
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15.07.2025 11:07 Відповісти
ваші руки - не чужі..
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15.07.2025 11:33 Відповісти
Гончаренко знову вимагатиме виконання владою обіцянки про терміни служби, і знову голосуватиме проти.

А влада піти на це не може, тому що якщо звільняти відслуживших три роки - потрібно їх замінити бусифікованими. І тому ще з більшою напругою ловитимуть ухилянтів-73/43%зебілів - і це вже робитимуть фронтовики, в яких клямка не так міцно тримається
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15.07.2025 11:07 Відповісти
Те що зараз відбувається в Україні не мобілізація.Єдина мобілізація яка є в Україні то мородерство,брехня,корупція,збагачення на крові Українців,тут ригозелені паскуди мобілізувались добре.
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15.07.2025 11:11 Відповісти
попривязывать эту всю шоблу прожирателей вместе с зеленским в хрущёвках на святошино, дврз, соломенке и сразу найдётся баллистика на маскву
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15.07.2025 12:06 Відповісти
 
 