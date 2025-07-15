Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань оборони схвалив законопроєкти продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 17 парламентарів, одноголосно.

"Сьогодні буде і рішення у Парламенті (треба на кожне 226+ голосів). Вступить у силу з 7 серпня і буде на 90 днів, тобто до 5 листопада", - додав нардеп.

Раніше президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

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