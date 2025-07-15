Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації
Комітет Верховної Ради з питань оборони схвалив законопроєкти продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 17 парламентарів, одноголосно.
"Сьогодні буде і рішення у Парламенті (треба на кожне 226+ голосів). Вступить у силу з 7 серпня і буде на 90 днів, тобто до 5 листопада", - додав нардеп.
Раніше президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Топ коментарі
+9 антон старобуб
показати весь коментар15.07.2025 11:01 Відповісти Посилання
+7 Олександр Дніпро
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+4 Tema9
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поки рашисти будуть вбивати українців..
буде мобілізація та «воєнний» стан..
аж до часу,
необхідності,
виголошувати мобілізацію,
закони треба нові, та кращі..
нехай народ, джерело влади,
подає петицію..
то на нулю можуть зазирнути в очі,
хлу, та його родичам, та іншим..
вони точно там будуть,..
а може вже є..
але потім же нарешті прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все ЗЕшибісь.
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю,
за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну - неньку у рабство тирану.
Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки
було таке...
то зась .. слєсарю..
А влада піти на це не може, тому що якщо звільняти відслуживших три роки - потрібно їх замінити бусифікованими. І тому ще з більшою напругою ловитимуть ухилянтів-73/43%зебілів - і це вже робитимуть фронтовики, в яких клямка не так міцно тримається