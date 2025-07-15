С начала года разоблачены схемы ввоза нескольких тысяч автомобилей под видом гумпомощи, - Гостаможслужба

В течение января-июля 2025 года разоблачены несколько группировок, действовавших под прикрытием благотворительных организаций и под видом гуманитарной помощи ввозивших автомобили на территорию Украины.

Об этом сообщила Гостаможслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Пропуск авто через границу был абсолютно законным, ведь гуманитарной помощью товары признаются по декларативному принципу без принятия соответствующего решения уполномоченными государственными органами. У злоумышленников были надлежащим образом оформлены документы, поэтому "гуманитарные" транспортные средства беспрепятственно прошли таможенное оформление", - говорится в сообщении.

Однако после тщательных проверок, которые провели Гостаможслужба и другие органы, выяснилось, что эти организации использовали волонтерский статус для прикрытия незаконного импорта автотранспорта.

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"Под видом гуманитарной помощи они завезли для перепродажи в Украине несколько тысяч автомобилей. Юридическими учредителями таких благотворительных организаций обычно являются лица с криминальным прошлым, жители временно оккупированных территорий или люди, которые вообще не знали о своем "участии" во ввозе гуманитарной помощи. В одном из случаев, согласно документам, руководителем благотворительного фонда оказался умерший человек", - отметили там.

Гостаможслужба напомнила, что с начала действия военного положения таможенные органы направили 977 сообщений о выявленных деяниях с признаками преступления, а также составили 1426 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с товарами, которые декларировались как гуманитарная помощь.

"Гостаможслужба оперативно реагирует на каждый такой факт: документирует нарушения таможенных правил и, при наличии признаков уголовного преступления, передает материалы в правоохранительные органы", - добавили в службе.

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В ГТС напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Кабмин существенно упростил порядок ввоза гумпомощи, в частности, транспортных средств, без применения мер нетарифного регулирования. Это решение было необходимо для обеспечения быстрой и беспрепятственной доставки критически важных грузов в зону боевых действий и пострадавшие в результате вражеских атак районы.

"Именно поэтому особенно важно, чтобы предоставленные государством упрощения не становились инструментом злоупотреблений и личного обогащения под прикрытием волонтерской деятельности. Такие случаи не только нарушают закон, но и вредят репутации реальных благотворительных инициатив и подрывают доверие общества к волонтерскому движению", - подытожили в Гостаможслужбе.

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