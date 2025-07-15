Від початку року викрито схеми ввезення кількох тисяч авто під виглядом гумдопомоги, - Держмитслужба

Протягом січня-липня 2025 року викрито кілька угруповань, що діяли під прикриттям благодійних організацій та під виглядом гуманітарної допомоги ввозили автомобілі на територію України.

Про це повідомила Держмитслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропуск авто через кордон був абсолютно законним, адже гуманітарною допомогою товари визнаються за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення уповноваженими державними органами. У зловмисників були належним чином оформлені документи, тож "гуманітарні" транспортні засоби безперешкодно пройшли митне оформлення", - йдеться в повідомленні.

Проте після ретельних перевірок, які провели Держмитслужба та інші органи, з'ясувалось, що ці організації використовували волонтерський статус для прикриття незаконного імпорту автотранспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальний фонд держбюджету України за червень отримав понад 234 мільярди. Це на 33 мільярди більше, ніж у травні

"Під виглядом гуманітарної допомогти вони завезли для перепродажу в Україні декілька тисяч автомобілів. Юридичними засновниками таких благодійних організацій зазвичай є особи з кримінальним минулим, мешканці тимчасово окупованих територій або люди, які взагалі не знали про свою "участь" у ввезенні гуманітарної допомоги. В одному з випадків, відповідно до документів, керівником благодійного фонду виявилася померла особа", - зазначили там.

Держмитслужба нагадала, що від початку дії воєнного стану митні органи направили 977 повідомлень про виявлені діяння з ознаками злочину, а також склали 1426 протоколів про порушення митних правил, пов’язаних із товарами, що декларувалися як гуманітарна допомога.

"Держмитслужба оперативно реагує на кожен такий факт: документує порушення митних правил і, за наявності ознак кримінального правопорушення, передає матеріали до правоохоронних органів", - додали в службі.

Читайте також: Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за пів року перевищив $18 мільярдів, – Митна служба

В ДМС нагадали, що із початку повномасштабного вторгнення Кабмін суттєво спростив порядок ввезення гумдопомоги, зокрема, транспортних засобів, без застосування заходів нетарифного регулювання. Це рішення було необхідним для забезпечення швидкої та безперешкодної доставки критично важливих вантажів у зону бойових дій та постраждалі внаслідок ворожих атак райони.

"Саме тому особливо важливо, щоб надані державою спрощення не ставали інструментом зловживань і особистого збагачення під прикриттям волонтерської діяльності. Такі випадки не лише порушують закон, а й шкодять репутації реальних благодійних ініціатив і підривають довіру суспільства до волонтерського руху", - підсумували в Держмитслужбі.

Читайте: Імпорт пального та автівок: Митниця розкрила найбільші джерела митних надходжень