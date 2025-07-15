Враг активизировал свои действия на Лиманском направлении, - ОСГВ "Хортица"
На большинстве отрезков фронта идет российская так называемая летняя кампания и Лиманское направление - одно из тех, на которых она довольно конкретно выражена.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного радио сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.
"У нас оживление повсюду. Это не касается только одного направления - на большинстве есть активизация. На большинстве отрезков фронта идет российская так называемая "летняя кампания" и Лиманское направление - одно из тех, на которых она довольно конкретно выражена, к сожалению", - отметил Виктор Трегубов.
По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица": "В отличие от Новопавловского или Покровского направлений, там ничего принципиально нового. Есть давление в тех же зонах, где оно идет непосредственно год. Просто есть оживление.
Если, например, на Покровском направлении оккупантами выбран новый вектор атаки, а на Новопавловском направлении приложены усилия, которых раньше не было, и есть очевидный стратегический замысел, то, говоря о Лиманском направлении - это, скорее просто активизация тех действий, которые оккупанты проводили ранее".
Напомним, продолжаются тяжелые бои на Покровском на Новопавловском направлениях, враг пытался прорвать нашу оборону возле Степановки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль