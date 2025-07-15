Враг активизировал свои действия на Лиманском направлении, - ОСГВ "Хортица"

На большинстве отрезков фронта идет российская так называемая летняя кампания и Лиманское направление - одно из тех, на которых она довольно конкретно выражена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного радио сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"У нас оживление повсюду. Это не касается только одного направления - на большинстве есть активизация. На большинстве отрезков фронта идет российская так называемая "летняя кампания" и Лиманское направление - одно из тех, на которых она довольно конкретно выражена, к сожалению", - отметил Виктор Трегубов.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица": "В отличие от Новопавловского или Покровского направлений, там ничего принципиально нового. Есть давление в тех же зонах, где оно идет непосредственно год. Просто есть оживление.

Если, например, на Покровском направлении оккупантами выбран новый вектор атаки, а на Новопавловском направлении приложены усилия, которых раньше не было, и есть очевидный стратегический замысел, то, говоря о Лиманском направлении - это, скорее просто активизация тех действий, которые оккупанты проводили ранее".

Напомним, продолжаются тяжелые бои на Покровском на Новопавловском направлениях, враг пытался прорвать нашу оборону возле Степановки.

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