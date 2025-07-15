Продолжаются тяжелые бои на Покровском и Новопавловском направлениях, враг пытался прорвать нашу оборону возле Степановки, - ОСГВ "Хортица"

На Северо-Слобожанском направлении за прошедшие сутки, 14 июля 2025 года, противник пытался улучшить тактическое положение в Волчанске. Успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно атаковали наши позиции неподалеку Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении наши воины отбили атаки оккупантов неподалеку Новоегоровки, Глущенкового, Чернещиной, Нового Мира, Редкодуба, Среднего, Шандриголового, Карповки, Торского и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении произошли боестолкновения в районе Серебрянки, Северска и Выемки. Атаки врага отбиты и уничтожено пятнадцать мотоциклов.

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На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены в районах Предтечиного, Белой Горы, Дилиевки и в городской застройке Часова Яра и Торецка. Потерь наших позиций не допущено.

"На Покровском направлении противник пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степановка, Владимировка, Николаевка и Шевченко Первое. С целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации захватчики вели наступление на наши укрепления неподалеку Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Новоукраинки, Чунишино, Звирово, Федоровки, Лысовки и Шевченко. Одновременно были атакованы наши позиции у Удачного, Алексеевки, Новопавловки и Филиала. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

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Также ОСГВ "Хортица" информирует, что на Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в сторону Грушевского, Запорожья, Ялты, Свободного Поля, Камышевахи, Зеленого поля, Темировки, Воскресенки, Александрограда, Перестройки и Новоселки. Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.