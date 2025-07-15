Продолжаются тяжелые бои на Покровском и Новопавловском направлениях, враг пытался прорвать нашу оборону возле Степановки, - ОСГВ "Хортица"
На Северо-Слобожанском направлении за прошедшие сутки, 14 июля 2025 года, противник пытался улучшить тактическое положение в Волчанске. Успеха не имел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".
Как отмечается, на Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно атаковали наши позиции неподалеку Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово.
По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении наши воины отбили атаки оккупантов неподалеку Новоегоровки, Глущенкового, Чернещиной, Нового Мира, Редкодуба, Среднего, Шандриголового, Карповки, Торского и в Серебрянском лесничестве.
На Северском направлении произошли боестолкновения в районе Серебрянки, Северска и Выемки. Атаки врага отбиты и уничтожено пятнадцать мотоциклов.
На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены в районах Предтечиного, Белой Горы, Дилиевки и в городской застройке Часова Яра и Торецка. Потерь наших позиций не допущено.
"На Покровском направлении противник пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степановка, Владимировка, Николаевка и Шевченко Первое. С целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации захватчики вели наступление на наши укрепления неподалеку Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Новоукраинки, Чунишино, Звирово, Федоровки, Лысовки и Шевченко. Одновременно были атакованы наши позиции у Удачного, Алексеевки, Новопавловки и Филиала. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.
Также ОСГВ "Хортица" информирует, что на Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в сторону Грушевского, Запорожья, Ялты, Свободного Поля, Камышевахи, Зеленого поля, Темировки, Воскресенки, Александрограда, Перестройки и Новоселки. Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.
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Донецький фронт:
8-а армія російських окупаційних військ (РОВ), розмахнувшись на 30 км, очікувано так і не змогла на напрямках, що сходяться, "закрити" Клебан-Бик.
Повне фіаско в Торецьку, змусило командування РОВ провести декомпозицію ділянок фронту, знову жорстко поділити зони відповідальності, перегрупувавши 150-у дивізію на Мирноградський напрямок у зоні дії 20-ї дивізії, яка стала втрачати ініціативу, залишивши Торецьк "партизанам" південного лугандону.
Як і очікувалося, Генштаб РОВ "переграв" сценарій, "влив" в долину Казенного Торця додаткові сили і поставив завдання двом угрупованням праворуч і ліворуч від Покровська вийти на основні логістичні шляхи постачання або взяти їх під вогневий контроль.
Задум операції полягав у одночасному ударі РОВ на Удачне-Котлине та Новоекономічне-Новоторецьке. А150-а дивізія мала забезпечувати захист правого флангу.
Дві регулярні дивізії, злагоджені в масштабі армії, ущільнивши собою фронт в 15 км, провели "показову", напевно першу за весь період війни, повномасштабну наступальну операцію, щоправда однією піхотою.
Скільки втрат зазнали при цьому, схоже, їх мало цікавило. На лівому ж фланзі "мобіки" та "коктейль" підрозділів 2-ї та 41-ї армій РОВ одразу "здохли" не просунувшись ні на метр. Бої продовжуються і ГШ РОВ, гадаю, що вводитиме додаткові сили, зняті з інших напрямків у "прорив" на Мирноградській ділянці. Якщо звісно "ЮВО" з "ЦВО" домовляться.
На Новопавлівському напрямку війська "ВВО" вже на 60% розтягнули фронт, тим самим втративши частину пробивної сили і значно знизивши темпи просування.
РОВ просочуються в низину, кричать про захоплення селищ, але фактично розвертаються спиною і фронтом до річки, що робить їхнє становище надзвичайно незручним. Намагалися форсувати Вовчу в районі Дачного, щоб вибратися з "капкана" - були відкинуті. Наразі "біжать" у бік іншого берега річки, потрапляючи під міномети. "Пірова перемога".
Мабуть, рухатимуться на Північ у бік Новопавлівки".
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Куп'янськ-Лиман:
Мілове блоковане.
Плацдарм біля Дворічної заблоковано. Є, і будуть, спроби 6-ї армії РОВ його розширити. Але штатних переправ досі немає. Важкої техніки та арти на правому березі Оскола теж немає.
Бігають "партизанчики" лісами. Важко їх діставати дронами. Звідси і весь двіж.
Величезна ділянка фронту від Куп'янська до Райгородки умовно стоїть. Лише локальні тактичні дії, зважаючи на "відсутність" достатньої кількості військ противника.
Усі влили в Лиман.
144-а дивізія за підтримки 2-ї дивізії (20-а та 1 танкова армії) рвуться до переправ річки Нітріус, щоб закрити питання захисту правого флангу. Створивши таким чином собі чергову "трубу", сподіваючись дійти до Лимана.
В'язкі зустрічні бої зі змінним успіхом.
Це як за класикою тупорилих совдепівських генералів, які послали дві ударні армії, добре оснащені механізованою компонентою, воювати в горах.
25-а армія все ротує свої поспіхом збиті бригади на напрямку Торського.
Доки командири "однолітки" не покладуть тут кілька штатних особових складів підрозділів, фронт нікуди не зрушиться."