Тривають важкі бої на Покровському на Новопавлівському напрямках, ворог намагався прорвати нашу оборону біля Степанівки, - ОСУВ "Хортиця"

На Північно-Слобожанському напрямку упродовж минулої доби, 14 липня 2025 року, противник намагався покращити тактичне положення в Вовчанську. Успіху не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку штурмові групи противника безуспішно атакували наші позиції неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку наші воїни відбили атаки окупантів неподалік Новоєгорівки, Глущенкового, Чернещиної, Нового Миру, Рідкодуба, Середнього, Шандриголового, Карпівки, Торського та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку відбулися боєзіткнення в районі Серебрянки, Сіверська та Виїмки. Атаки ворога відбито та знищено пʼятнадцять мотоциклів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На півдні ворог зазнає значних втрат, перекинув нові підрозділи та підтягує резерви, - Сили оборони

На Краматорському та Торецькому напрямках атаки росіян були зосереджені в районах Предтечиного, Білої Гори, Диліївки та у міській забудові Часового Яру та Торецька. Втрат наших позицій не допущено.

"На Покровському напрямку противник, намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степанівка, Володимирівка, Миколаївка та Шевченко Перше. З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації загарбники вели наступ на наші укріплення неподалік Родинського, Красного Лиману, Новоекономічного, Новоукраїнки, Чунишиного, Звірового, Федорівки, Лисівки та Шевченка. Одночасно були атаковані наші позиції біля Удачного, Олексіїівки, Новопавлівки та Філії. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог намагається атакувати українські позиції в острівній зоні дельти Дніпра, - Сили оборони

Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в бік Грушівського, Запоріжжя, Ялти, Вільного Поля, Комишувахи, Зеленого поля, Темирівки, Воскресенки, Олександрограда, Перебудови та Новосілки. Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.