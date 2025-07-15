Тривають важкі бої на Покровському на Новопавлівському напрямках, ворог намагався прорвати нашу оборону біля Степанівки, - ОСУВ "Хортиця"
На Північно-Слобожанському напрямку упродовж минулої доби, 14 липня 2025 року, противник намагався покращити тактичне положення в Вовчанську. Успіху не мав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".
Як зазначається, на Куп’янському напрямку штурмові групи противника безуспішно атакували наші позиції неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.
За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку наші воїни відбили атаки окупантів неподалік Новоєгорівки, Глущенкового, Чернещиної, Нового Миру, Рідкодуба, Середнього, Шандриголового, Карпівки, Торського та у Серебрянському лісництві.
На Сіверському напрямку відбулися боєзіткнення в районі Серебрянки, Сіверська та Виїмки. Атаки ворога відбито та знищено пʼятнадцять мотоциклів.
На Краматорському та Торецькому напрямках атаки росіян були зосереджені в районах Предтечиного, Білої Гори, Диліївки та у міській забудові Часового Яру та Торецька. Втрат наших позицій не допущено.
"На Покровському напрямку противник, намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степанівка, Володимирівка, Миколаївка та Шевченко Перше. З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації загарбники вели наступ на наші укріплення неподалік Родинського, Красного Лиману, Новоекономічного, Новоукраїнки, Чунишиного, Звірового, Федорівки, Лисівки та Шевченка. Одночасно були атаковані наші позиції біля Удачного, Олексіїівки, Новопавлівки та Філії. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.
Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в бік Грушівського, Запоріжжя, Ялти, Вільного Поля, Комишувахи, Зеленого поля, Темирівки, Воскресенки, Олександрограда, Перебудови та Новосілки. Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.
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Донецький фронт:
8-а армія російських окупаційних військ (РОВ), розмахнувшись на 30 км, очікувано так і не змогла на напрямках, що сходяться, "закрити" Клебан-Бик.
Повне фіаско в Торецьку, змусило командування РОВ провести декомпозицію ділянок фронту, знову жорстко поділити зони відповідальності, перегрупувавши 150-у дивізію на Мирноградський напрямок у зоні дії 20-ї дивізії, яка стала втрачати ініціативу, залишивши Торецьк "партизанам" південного лугандону.
Як і очікувалося, Генштаб РОВ "переграв" сценарій, "влив" в долину Казенного Торця додаткові сили і поставив завдання двом угрупованням праворуч і ліворуч від Покровська вийти на основні логістичні шляхи постачання або взяти їх під вогневий контроль.
Задум операції полягав у одночасному ударі РОВ на Удачне-Котлине та Новоекономічне-Новоторецьке. А150-а дивізія мала забезпечувати захист правого флангу.
Дві регулярні дивізії, злагоджені в масштабі армії, ущільнивши собою фронт в 15 км, провели "показову", напевно першу за весь період війни, повномасштабну наступальну операцію, щоправда однією піхотою.
Скільки втрат зазнали при цьому, схоже, їх мало цікавило. На лівому ж фланзі "мобіки" та "коктейль" підрозділів 2-ї та 41-ї армій РОВ одразу "здохли" не просунувшись ні на метр. Бої продовжуються і ГШ РОВ, гадаю, що вводитиме додаткові сили, зняті з інших напрямків у "прорив" на Мирноградській ділянці. Якщо звісно "ЮВО" з "ЦВО" домовляться.
На Новопавлівському напрямку війська "ВВО" вже на 60% розтягнули фронт, тим самим втративши частину пробивної сили і значно знизивши темпи просування.
РОВ просочуються в низину, кричать про захоплення селищ, але фактично розвертаються спиною і фронтом до річки, що робить їхнє становище надзвичайно незручним. Намагалися форсувати Вовчу в районі Дачного, щоб вибратися з "капкана" - були відкинуті. Наразі "біжать" у бік іншого берега річки, потрапляючи під міномети. "Пірова перемога".
Мабуть, рухатимуться на Північ у бік Новопавлівки".
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Куп'янськ-Лиман:
Мілове блоковане.
Плацдарм біля Дворічної заблоковано. Є, і будуть, спроби 6-ї армії РОВ його розширити. Але штатних переправ досі немає. Важкої техніки та арти на правому березі Оскола теж немає.
Бігають "партизанчики" лісами. Важко їх діставати дронами. Звідси і весь двіж.
Величезна ділянка фронту від Куп'янська до Райгородки умовно стоїть. Лише локальні тактичні дії, зважаючи на "відсутність" достатньої кількості військ противника.
Усі влили в Лиман.
144-а дивізія за підтримки 2-ї дивізії (20-а та 1 танкова армії) рвуться до переправ річки Нітріус, щоб закрити питання захисту правого флангу. Створивши таким чином собі чергову "трубу", сподіваючись дійти до Лимана.
В'язкі зустрічні бої зі змінним успіхом.
Це як за класикою тупорилих совдепівських генералів, які послали дві ударні армії, добре оснащені механізованою компонентою, воювати в горах.
25-а армія все ротує свої поспіхом збиті бригади на напрямку Торського.
Доки командири "однолітки" не покладуть тут кілька штатних особових складів підрозділів, фронт нікуди не зрушиться."