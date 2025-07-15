Ворог пожвавив свої дії на Лиманському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

На більшості відтинків фронту йде російська так звана літня кампанія і Лиманський напрямок — один із тих, на яких вона доволі конкретно виражена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"У нас пожвавлення усюди. Це не стосується лише одного напрямку - на більшості є активізація. На більшості відтинків фронту йде російська так звана "літня кампанія" і Лиманський напрямок - один із тих, на яких вона доволі конкретно виражена, на жаль", - зауважив Віктор Трегубов.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця": "На відміну від Новопавлівського чи Покровського напрямків, там нічого принципово нового. Є тиск у тих самих зонах, де він йде безпосередньо рік. Просто є пожвавлення.

Якщо, наприклад, на Покровському напрямку окупантами вибраний новий вектор атаки, а на Новопавлівському напрямку докладено зусиль, яких раніше не було, і є очевидний стратегічний задум, то, говорячи про Лиманський напрямок - це, скоріше просто активізація тих дії, які окупанти проводили раніше".

Нагадаємо, тривають важкі бої на Покровському на Новопавлівському напрямках, ворог намагався прорвати нашу оборону біля Степанівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог збільшив кількість авіаударів КАБами та НАРами на південному напрямку, - Сили оборони