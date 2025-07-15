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Новости Результат работы ПВО
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ПВО сбила 178 ударных БПЛА из 267. 66 дронов-имитаторов локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

С 16:30 россияне атаковали Украину 267 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Их запускали как с территории России (Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск), так и временно оккупированной территории Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 13.00 противовоздушной обороной сбито 178 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 66 дронов-имитаторов - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

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Результат работы ПВО 15 июля

Автор: 

ПВО (2948) Воздушные силы (2517)


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а почему сегодня нема сводки от ГШ?
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15.07.2025 13:59 Ответить
 
 