ПВО сбила 178 ударных БПЛА из 267. 66 дронов-имитаторов локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

С 16:30 россияне атаковали Украину 267 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Их запускали как с территории России (Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск), так и временно оккупированной территории Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 13.00 противовоздушной обороной сбито 178 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 66 дронов-имитаторов - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

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