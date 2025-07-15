ППО збила 178 ударних БпЛА з 267. 66 дронів-імітаторів локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З 16:30 росіяни атакували Україну 267ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Їх запускали як з території Росії (Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ), так і тимчасово окупованої території Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 178 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Крім того, 66 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

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