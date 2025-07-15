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Новости Продолжение военного положения и мобилизации
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Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября

Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что парламент уже 16-й раз голосовал за такую инициативу.

Решение поддержали 320 нардепов, один против.

Таким образом, военное положение и мобилизация продлены до 5 ноября.

Читайте: Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации

Рада одобрила продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации

Автор: 

ВР (29307) мобилизация (2849) военное положение (514)


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Топ комментарии
+7
Фух, подумала рада, можна і далі красти..
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15.07.2025 13:48 Ответить
+4
Ваша думка вражає своєю глибиною. Вам слід подумати над написанням поетичної збірки, вона б виходила мільйонними тиражами. Щоб якомога більше людей дізналися про це, пропоную вийти до найближчого супермаркету і тричі проволати цей безумовно геніальний витвір поетичного мистецтва.
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15.07.2025 14:12 Ответить
+2
Дя
Ку
Є
Мо!!!
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15.07.2025 13:41 Ответить
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15.07.2025 13:41 Ответить
Кому ? х#йлу ?
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15.07.2025 13:57 Ответить
Іллюмінатам
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15.07.2025 14:02 Ответить
Ми так усталі ат вайни,
Ат ТЦК, ат мови і ат віри
І хочєтца нам проста снять штани
І ракам встретіть прібліжєньє міра...
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15.07.2025 13:42 Ответить
Ваша думка вражає своєю глибиною. Вам слід подумати над написанням поетичної збірки, вона б виходила мільйонними тиражами. Щоб якомога більше людей дізналися про це, пропоную вийти до найближчого супермаркету і тричі проволати цей безумовно геніальний витвір поетичного мистецтва.
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15.07.2025 14:12 Ответить
Ще скажи що він не торкнувся самих глибин твоєї заячої душі, Кирило.
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15.07.2025 14:31 Ответить
Вірш, безумовно, геніальний. Його ще треба покласти на музику. Відкрийте збір на продюсера. Його всі підтримають! Перемога в національному конкурсі в кластері "Взяв би я бандуру..." Вам гарантована.
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15.07.2025 14:47 Ответить
Не думаю. Патріоти воюють, а у вас, в ухилянтів, в шані Кадишева, Кобздон та гівн ссср.
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15.07.2025 14:50 Ответить
Здається я лише висловив свою думку щодо геніальності Вашого вірша. Названих особистостей взагалі не знаю. Хто вони і чим прислужилися нашій державі?
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15.07.2025 15:09 Ответить
У нас з тобою різні держави. Так що похвалися, чим ти прислужився РФ?
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15.07.2025 15:11 Ответить
Не мав честі пасти з Вами телят. Звернення на ти недоречне. А добряче у Вас, дядьку, фляга свистить.....
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15.07.2025 15:18 Ответить
Телят пасти- то ваше, скрєпно-ісконное.
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15.07.2025 15:20 Ответить
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15.07.2025 15:29 Ответить
Цікаво хто був проти і чому? Війна закінчилася?
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15.07.2025 13:42 Ответить
Пишуть Гончаренко. Він постійно тему демобілізації піднімає ,що виглядає як заробляння рейтингів...
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15.07.2025 13:52 Ответить
Фух, подумала рада, можна і далі красти..
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15.07.2025 13:48 Ответить
Гончаренко єдиний, хто принципово голосує "проти". Через найобку з боку влади стосовно законодавчого визначення термінів служби мобілізованих.
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15.07.2025 14:46 Ответить
Неможливо продовжувати згідно конституції,а тим більше те,чого не було,ну то таке.Верховенство права кулі.
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15.07.2025 15:12 Ответить
 
 