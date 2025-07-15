Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября
Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что парламент уже 16-й раз голосовал за такую инициативу.
Решение поддержали 320 нардепов, один против.
Таким образом, военное положение и мобилизация продлены до 5 ноября.
Топ комментарии
+7 Sergey #606813
показать весь комментарий15.07.2025 13:48 Ответить Ссылка
+4 Кирило Зімин
показать весь комментарий15.07.2025 14:12 Ответить Ссылка
+2 Vlad Valex
показать весь комментарий15.07.2025 13:41 Ответить Ссылка
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