Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що парламент вже 16-й раз голосував за таку ініціативу.
Рішення підтримали 320 нардепів, один проти.
Таким чином, воєнний стан та мобілізацію продовжено до 5 листопада.
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