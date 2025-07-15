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Новини Продовження воєнного стану і мобілізації
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Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що парламент вже 16-й раз голосував за таку ініціативу.

Рішення підтримали 320 нардепів, один проти.

Таким чином, воєнний стан та мобілізацію продовжено до 5 листопада.

Читайте: Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Рада схвалила продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації

Автор: 

ВР (15081) мобілізація (3161) воєнний стан (579)


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15.07.2025 13:41 Відповісти
Кому ? х#йлу ?
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15.07.2025 13:57 Відповісти
Іллюмінатам
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15.07.2025 14:02 Відповісти
Ми так усталі ат вайни,
Ат ТЦК, ат мови і ат віри
І хочєтца нам проста снять штани
І ракам встретіть прібліжєньє міра...
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15.07.2025 13:42 Відповісти
Ваша думка вражає своєю глибиною. Вам слід подумати над написанням поетичної збірки, вона б виходила мільйонними тиражами. Щоб якомога більше людей дізналися про це, пропоную вийти до найближчого супермаркету і тричі проволати цей безумовно геніальний витвір поетичного мистецтва.
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15.07.2025 14:12 Відповісти
Цікаво хто був проти і чому? Війна закінчилася?
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15.07.2025 13:42 Відповісти
Пишуть Гончаренко. Він постійно тему демобілізації піднімає ,що виглядає як заробляння рейтингів...
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15.07.2025 13:52 Відповісти
Фух, подумала рада, можна і далі красти..
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15.07.2025 13:48 Відповісти
 
 