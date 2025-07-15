На фронте зафиксировано 110 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 110 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности: Шостка, Чернацкое, Новая Гута, Покровка, Красный Пахарь, Уланово, Михайловка, Проходы, Белая Береза, Поповка, Турья, Новодмитровка, Сидоровка, Грабовское, Марьинка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив четыре управляемые авиабомбы, а также совершил 127 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Строевка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Степная Новоселовка и Песчаное. Всего с начала суток на данном направлении произошло три боевых столкновения.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 18 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодези, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголово и Серебрянки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили пять атак противника в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении враг совершил семь штурмовых действий вблизи Дилиевки, Торецка, Новоспасского и Русина Яра.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Зверево, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили двадцать восемь атак противника, один бой продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка и в сторону населенного пункта Новохатское. Силы обороны успешно отбили 14 вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили шесть атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич.

На остальных направлениях - без особых изменений.