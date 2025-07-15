Путин решил игнорировать готовность Трампа к диалогу, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала изменение риторики Дональда Трампа в отношении президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Мелони подчеркнула, что Россия до сих пор отказывается идти на уступки в вопросе мирного урегулирования войны против Украины.
"Россия продолжает нападать на гражданское население, применяя все более жестокие методы, демонстрируя тем самым, насколько мало Москва заинтересована в установлении мира, к которому мы все стремимся, несмотря на готовность администрации Трампа к диалогу, которую Путин решил не принять", - добавила она.
Итальянский премьер отметила, что в Риме видят изменение позиции со стороны Соединенных Штатов и "приветствуют ее".
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Треба і нам назначати здичавілим кару за вживання епітету "біндєравци")
журналіст:
- "Якщо путін піде на подальшу ескалацію, то як далеко Ви готові зайти у відповідь?"
Тромб:
- "Що?"
журналіст:
- "Якщо путін буде кидати нові бомби?..."
Тромб:
- "Не задавайте мені таких запитань!"
"От него кровопролитиев ждали - а он чижика съел" (с).
От путін Трампа і ігнорує.