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Новости переговоры США и России Переговоры Трампа и путина 24 марта 2025
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Путин решил игнорировать готовность Трампа к диалогу, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала изменение риторики Дональда Трампа в отношении президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Мелони подчеркнула, что Россия до сих пор отказывается идти на уступки в вопросе мирного урегулирования войны против Украины.

"Россия продолжает нападать на гражданское население, применяя все более жестокие методы, демонстрируя тем самым, насколько мало Москва заинтересована в установлении мира, к которому мы все стремимся, несмотря на готовность администрации Трампа к диалогу, которую Путин решил не принять", - добавила она.

Итальянский премьер отметила, что в Риме видят изменение позиции со стороны Соединенных Штатов и "приветствуют ее".

Также читайте: Италия расширит поддержку Украины в энергетике, транспорте и обороне, - Мелони

Автор: 

путин владимир (31714) Трамп Дональд (5972) переговоры с Россией (1214) Джорджа Мелони (134)


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Пуйло на всіх ложив. Трампу дійшло, що і на нього положив. Одне питання, чи надовго дійшло.
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15.07.2025 19:36 Ответить
Пыня, сдохни ! АМИНЬ !!!
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15.07.2025 19:36 Ответить
агент краснов дав слово не чіпати пітуна 50 днів (як мінімум, а може всі 4 роки) , **** ви від нього хочете
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15.07.2025 19:40 Ответить
На немитій прийняли закон про "осквєрнєніє памятніков", навіть за кордоном!
Треба і нам назначати здичавілим кару за вживання епітету "біндєравци")
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15.07.2025 19:45 Ответить
Х.ло збирався вести з кимось діалог? Якась дитяча наівність.
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15.07.2025 19:54 Ответить
@ (в перекладі):
журналіст:
- "Якщо путін піде на подальшу ескалацію, то як далеко Ви готові зайти у відповідь?"
Тромб:
- "Що?"
журналіст:
- "Якщо путін буде кидати нові бомби?..."
Тромб:
- "Не задавайте мені таких запитань!"

"От него кровопролитиев ждали - а он чижика съел" (с).

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15.07.2025 19:57 Ответить
Та яка там готовність? Чубчик фактично підтвердим домовленість з путлєром про "літній наступ" ...йла.
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15.07.2025 20:00 Ответить
Трамп - кремлівська шавка. Коли це начальник мав би йти на поводу у підлеглого?
От путін Трампа і ігнорує.
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15.07.2025 20:31 Ответить
 
 