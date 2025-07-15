Путін вирішив ігнорувати готовність Трампа до діалогу, - Мелоні
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала зміну риторики Дональда Трампа щодо президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Мелоні наголосила, що Росія й досі відмовляється йти на поступки в питанні мирного врегулювання війни проти України.
"Росія продовжує нападати на цивільне населення, застосовуючи все більш жорстокі методи, демонструючи тим самим, наскільки мало Москва зацікавлена у встановленні миру, якого ми всі прагнемо, незважаючи на готовність адміністрації Трампа до діалогу, яку Путін вирішив не прийняти", – додала вона.
Італійська премʼєрка зазначила, що в Римі бачать зміну позиції з боку Сполучених Штатів і "вітають її".
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Треба і нам назначати здичавілим кару за вживання епітету "біндєравци")
журналіст:
- "Якщо путін піде на подальшу ескалацію, то як далеко Ви готові зайти у відповідь?"
Тромб:
- "Що?"
журналіст:
- "Якщо путін буде кидати нові бомби?..."
Тромб:
- "Не задавайте мені таких запитань!"
"От него кровопролитиев ждали - а он чижика съел" (с).
От путін Трампа і ігнорує.