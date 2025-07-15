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Новини переговори США та Росії Переговори Трампа й Путіна
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Путін вирішив ігнорувати готовність Трампа до діалогу, - Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала зміну риторики Дональда Трампа щодо президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Мелоні наголосила, що Росія й досі відмовляється йти на поступки в питанні мирного врегулювання війни проти України.

"Росія продовжує нападати на цивільне населення, застосовуючи все більш жорстокі методи, демонструючи тим самим, наскільки мало Москва зацікавлена у встановленні миру, якого ми всі прагнемо, незважаючи на готовність адміністрації Трампа до діалогу, яку Путін вирішив не прийняти", – додала вона.

Італійська премʼєрка зазначила, що в Римі бачать зміну позиції з боку Сполучених Штатів і "вітають її".

Також читайте: Італія розширить підтримку України в енергетиці, транспорті та обороні, - Мелоні

Автор: 

путін володимир (24294) Трамп Дональд (6447) переговори з Росією (1330) Мелоні Джорджа (162)


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Пуйло на всіх ложив. Трампу дійшло, що і на нього положив. Одне питання, чи надовго дійшло.
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15.07.2025 19:36 Відповісти
Пыня, сдохни ! АМИНЬ !!!
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15.07.2025 19:36 Відповісти
агент краснов дав слово не чіпати пітуна 50 днів (як мінімум, а може всі 4 роки) , **** ви від нього хочете
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15.07.2025 19:40 Відповісти
На немитій прийняли закон про "осквєрнєніє памятніков", навіть за кордоном!
Треба і нам назначати здичавілим кару за вживання епітету "біндєравци")
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15.07.2025 19:45 Відповісти
Х.ло збирався вести з кимось діалог? Якась дитяча наівність.
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15.07.2025 19:54 Відповісти
@ (в перекладі):
журналіст:
- "Якщо путін піде на подальшу ескалацію, то як далеко Ви готові зайти у відповідь?"
Тромб:
- "Що?"
журналіст:
- "Якщо путін буде кидати нові бомби?..."
Тромб:
- "Не задавайте мені таких запитань!"

"От него кровопролитиев ждали - а он чижика съел" (с).

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15.07.2025 19:57 Відповісти
Та яка там готовність? Чубчик фактично підтвердим домовленість з путлєром про "літній наступ" ...йла.
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15.07.2025 20:00 Відповісти
Трамп - кремлівська шавка. Коли це начальник мав би йти на поводу у підлеглого?
От путін Трампа і ігнорує.
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15.07.2025 20:31 Відповісти
 
 