Путін вирішив ігнорувати готовність Трампа до діалогу, - Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала зміну риторики Дональда Трампа щодо президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Мелоні наголосила, що Росія й досі відмовляється йти на поступки в питанні мирного врегулювання війни проти України.

"Росія продовжує нападати на цивільне населення, застосовуючи все більш жорстокі методи, демонструючи тим самим, наскільки мало Москва зацікавлена у встановленні миру, якого ми всі прагнемо, незважаючи на готовність адміністрації Трампа до діалогу, яку Путін вирішив не прийняти", – додала вона.

Італійська премʼєрка зазначила, що в Римі бачать зміну позиції з боку Сполучених Штатів і "вітають її".

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