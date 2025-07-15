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Новости обстрелы Херсонщины
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Россияне за день в Херсоне и области ранили 4 человека, повредили дома

Обстрелы Херсона

Правоохранители фиксируют последствия российской агрессии на Херсонщине.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

15 июля 2025 года российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области. Враг применял беспилотники, артиллерийское вооружение и реактивные системы залпового огня.

Раненые

По состоянию на 19:00 известно о четырех раненых гражданских людях: двое в с. Чернобаевка и двое в г. Херсон. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Разрушения

Вследствие вражеских атак повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в ряде населенных пунктов.

Прокуроры и следователи принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных россиянами.

Автор: 

Херсон (2961) Чернобаевка (69) Херсонская область (5019) Херсонский район (449)


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