Росіяни за день у Херсоні та області поранили 4 людей, пошкодили будинки
Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії на Херсонщині.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
15 липня 2025 року російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерійське озброєння та реактивні системи залпового вогню.
Поранені
Станом на 19:00 відомо про чотирьох поранених цивільних людей: двоє у с. Чорнобаївка та двоє у м. Херсон. Постраждалі госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.
Руйнування
Внаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у ряді населених пунктів.
Прокурори та слідчі вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російським
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль