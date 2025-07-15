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Новини обстріли Херсонщини
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Росіяни за день у Херсоні та області поранили 4 людей, пошкодили будинки

Обстріли Херсону

Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

15 липня 2025 року російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерійське озброєння та реактивні системи залпового вогню.

Поранені

Станом на 19:00 відомо про чотирьох поранених цивільних людей: двоє у с. Чорнобаївка та двоє у м. Херсон. Постраждалі госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

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Руйнування

Внаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у ряді населених пунктів.

Прокурори та слідчі вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російським

Автор: 

Херсон (3508) Чорнобаївка (81) Херсонська область (6014) Херсонський район (458)


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