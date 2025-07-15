РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6119 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Киевщину
682 3

Киевщину атакуют беспилотники, работает ПВО, - ОВА

Атака шахидов 12 июня. Сколько целей сбито

Вечером 15 июля россияне атакуют Киевщину беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", -говорится в сообщении.

Читайте: Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

Киевская область (4260) ПВО (2948) Шахед (1297) война в Украине (5210)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз їх всих знищать дрони перехоплювачі...на землі почавлять роботи
показать весь комментарий
15.07.2025 23:15 Ответить
комплекс ППО "Келог" виявився не ефективним. Везіть інший.
показать весь комментарий
15.07.2025 23:31 Ответить
Буквально сегодня днем, некоторые офисные "пропагандоны", рассказывали что Киев теперь неделю может спать спокойной, ведь рф не посмеет атаковать пока тут находится с визитом Келлог...
показать весь комментарий
15.07.2025 23:49 Ответить
 
 