Киевщину атакуют беспилотники, работает ПВО, - ОВА
Вечером 15 июля россияне атакуют Киевщину беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", -говорится в сообщении.
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Олег #609772
показать весь комментарий15.07.2025 23:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Urs
показать весь комментарий15.07.2025 23:31 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Виталий #548501
показать весь комментарий15.07.2025 23:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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