Киевщину атакуют беспилотники, работает ПВО, - ОВА

Вечером 15 июля россияне атакуют Киевщину беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", -говорится в сообщении.

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