Київщину атакують безпілотники, працює ППО, - ОВА

Ввечері 15 липня росіяни атакують Київщину безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", -йдеться в повідомленні.

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