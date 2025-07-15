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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Київщину атакують безпілотники, працює ППО, - ОВА

Атака шахедів 12 червня. Скільки цілей збито

Ввечері 15 липня росіяни атакують Київщину безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.  Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", -йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Автор: 

Київська область (4158) ППО (3392) Шахед (1301) війна в Україні (5268)


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Зараз їх всих знищать дрони перехоплювачі...на землі почавлять роботи
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15.07.2025 23:15 Відповісти
комплекс ППО "Келог" виявився не ефективним. Везіть інший.
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15.07.2025 23:31 Відповісти
Буквально сегодня днем, некоторые офисные "пропагандоны", рассказывали что Киев теперь неделю может спать спокойной, ведь рф не посмеет атаковать пока тут находится с визитом Келлог...
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15.07.2025 23:49 Відповісти
 
 