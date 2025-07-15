Київщину атакують безпілотники, працює ППО, - ОВА
Ввечері 15 липня росіяни атакують Київщину безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", -йдеться в повідомленні.
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Олег #609772
показати весь коментар15.07.2025 23:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Urs
показати весь коментар15.07.2025 23:31 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Виталий #548501
показати весь коментар15.07.2025 23:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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