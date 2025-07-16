Продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении, оккупанты концентрируют атакующие усилия у 8 населенных пунктов, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 15 июля 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал наши позиции в Волчанске, а на Купянском направлении - в сторону Бологовки и Песчаного. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков у Новоегоровки, Чернещины, Шандриголового, Глущенково, Нового Мира, Карповки, Торского и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении атаки врага были сосредоточены неподалеку Григорьевки и Выемки. Противник успеха не имел.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия россиян были направлены на наши позиции в районе Предтечино, Белой Горы, Ступочек, Делиевки, Петровки и в Торецке. Потерь наших позиций не допущено.

"На Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Николаевка, Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Котлино, Лысовка и Зверево. Также наши воины отражали атаки неподалеку Удачного, Алексеевки, Орехового и Муравки. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Новопавловском направлении оккупанты концентрируют атакующие усилия в районе Запорожья, Малиевки, Камышевахи, Ялты, Темировки, Поддубного, Зеленого Поля и Шевченко. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

На Гуляйпольском направлении противник проводил штурмовые действия возле Малиновки. Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.