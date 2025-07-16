Тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку, окупанти концентрують атакувальні зусилля біля 8 населених пунктів, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 15 липня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував наші позиції у Вовчанську, а на Куп’янському напрямку - в бік Бологівки та Піщаного. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Новоєгорівки, Чернещини, Шандриголового, Глущенкового, Нового Миру, Карпівки, Торського та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку атаки ворога були зосереджені неподалік Григорівки та Виїмки. Противник успіху не мав.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії росіян були спрямовані на наші позиції в районі Предтечиного, Білої Гори, Ступочок, Диліївки, Петрівки та у Торецьку. Втрат наших позицій не допущено.

"На Покровському напрямку противник, намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Миколаївка, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Котлине, Лисівка та Звірове. Також наші воїни відбивали атаки неподалік Удачного, Олексіївки, Горіхового та Муравки. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку окупанти концентрують атакувальні зусилля в районі Запоріжжя, Маліївки, Комишувахи, Ялти, Темирівки, Піддубного, Зеленого Поля та Шевченка. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

На Гуляйпільському напрямку противник проводив штурмові дії біля Малинівки. Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.