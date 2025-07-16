Украине сложно будет использовать Tomahawk без стратегических бомбардировщиков, - ГУР

Украина не сможет эффективно развернуть американские ракеты Tomahawk, если получит их от США, из-за отсутствия стратегических носителей.

Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Их непросто использовать. Основными носителями являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков", - сказал он.

Скибицкий подчеркнул, что ВСУ необходимо поражать военные цели в глубине российской территории. Сейчас ведутся переговоры с Вашингтоном о разрешении на удары по таким целям с помощью ракет ATACMS с дальностью 300 км.

Представитель разведки также отметил, что из-за перемещения баз РФ на расстояние более 500 км, Украина может бить по ним только дронами с ограниченным зарядом в 50 кг, тогда как ATACMS несет боевую часть весом 500 кг.

Ранее The Washington Post сообщала, что Трамп рассматривал возможность передать Украине Tomahawk, но пока Вашингтон решил этого не делать.

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