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Новости помощь Украине от США
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Украине сложно будет использовать Tomahawk без стратегических бомбардировщиков, - ГУР

Зеленский в секретном пункте Плана победы просил предоставить Украине ракеты Tomahawk

Украина не сможет эффективно развернуть американские ракеты Tomahawk, если получит их от США, из-за отсутствия стратегических носителей.

Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Их непросто использовать. Основными носителями являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков", - сказал он.

Скибицкий подчеркнул, что ВСУ необходимо поражать военные цели в глубине российской территории. Сейчас ведутся переговоры с Вашингтоном о разрешении на удары по таким целям с помощью ракет ATACMS с дальностью 300 км.

Представитель разведки также отметил, что из-за перемещения баз РФ на расстояние более 500 км, Украина может бить по ним только дронами с ограниченным зарядом в 50 кг, тогда как ATACMS несет боевую часть весом 500 кг.

Ранее The Washington Post сообщала, что Трамп рассматривал возможность передать Украине Tomahawk, но пока Вашингтон решил этого не делать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп рассматривал возможность передачи ракет Tomahawk Украине, - The Washington Post

Автор: 

ракеты (3660) США (27514) Скибицкий Вадим (292) ГУР (521) Томагавк (5)


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Топ комментарии
+6
Про які томагавки річ? Це жарт такий? Явно невдалий.
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16.07.2025 10:23 Ответить
+5
То аби щось 3,14здонути. Хай ЗЕбіли думають, що трампон нам дає Томагавки.
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16.07.2025 10:27 Ответить
+5
*****, у Томагавкив є наземні пускові установки. Іх мало, але вони є.
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16.07.2025 10:28 Ответить
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Про які томагавки річ? Це жарт такий? Явно невдалий.
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16.07.2025 10:23 Ответить
То аби щось 3,14здонути. Хай ЗЕбіли думають, що трампон нам дає Томагавки.
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16.07.2025 10:27 Ответить
Лисиця побачила виноград на верхівці куща. Стрибала, стрибала -не може дістати. Пішла геть, говорячи що він кислий.
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16.07.2025 10:38 Ответить
то просто трампакс томагавки з картами таро спутав, які бульбохуйло старшому ***** показував, а той недавно теж показав їх вже трампаксу, по дротовому телефону під час чудової бесіди.
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16.07.2025 10:28 Ответить
Доброго.
Посміхнув про карти. Нещодавно переглядав свої шкільні "доки" (поч.80-х)....Коротше виявив карту. План захоплення дикого кабана...без зброї ...ото такі самі наївні, як і ми в дитинстві
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16.07.2025 10:49 Ответить
Это Трамп на днях заявил,что думал передать но передумал как всегда.
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16.07.2025 10:40 Ответить
Від "томагавки? НІКОЛИ!" вони перейшли до "томагавки? думав, але передумав, та вам і запускати їх нема з чого.".

Вже прогрес.

Так було і з танками Абрамс. І з F-16.
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16.07.2025 10:57 Ответить
*****, у Томагавкив є наземні пускові установки. Іх мало, але вони є.
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16.07.2025 10:28 Ответить
Т.е. американцы нам отдадут экспериментальные установки Typhon, которые еще только доводят до ума и которых у них всего несколько штук? Аж десять раз
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16.07.2025 10:33 Ответить
З іншого боку, а де найкращий плацдарм для випробувань? Тут буде не "ймовірна", а справжня протидія ворожих ПРО та РЕБ.
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16.07.2025 10:43 Ответить
Им есть и где и на чем испытывать. И, самое главное, им есть против кого их установить. Принцип "Отдай жену дяде, а сам иди к ... ляде" тут не сработает.
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16.07.2025 10:48 Ответить
Найліпший спосіб випробувати експерементальну зброю на кацапах.
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16.07.2025 10:43 Ответить
прийнятті на озброєння у 2023 році
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16.07.2025 10:44 Ответить
Не приняты. Во второй половине 23 года был только первый экспериментальный запуск.
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16.07.2025 10:49 Ответить
Ще можна пригадати BGM-109G Gryphon - крилата ракета наземного базування, розроблена ВПС США в останнє десятиліття холодної війни та знята з озброєння згідно з Договором про РСМД. Звичайно, є нюанс - "GLCM мав лише термоядерну боєголовку W84".
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16.07.2025 10:55 Ответить
mrc typhoon на бойовому чергуванні ще з 2024-го на філіліппінах
націлені на ********* та китай, а також їхню морську акваторію
так шо вже не експериментальні
а от чи нададуть, то наразі від рудого донні залежить

https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/ssha-perekydayut-raketni-ustanovky-typhon-na-nove-misce-na-filippinah-video-166605
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16.07.2025 10:58 Ответить
Німеччина нам віддала на "доведення" вже декілька установок Skynex. Яких навіть на озброєнні Бундесверу немає. Є 8 в Катарі і не менше 4 в Україні.

Тож "експериментальний" - то не вирок. То, навпаки, аргумент "за" - виробувати на кацапах, в реальній конвенційній війні - коли ще вийде?
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16.07.2025 10:59 Ответить
Так їх лише з 2023 почали випускати, їх навіть у США мало...
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16.07.2025 10:43 Ответить
на філіппінах з 2024-го працюють

https://www.youtube.com/watch?v=rjp_U9JZGak&t=15s
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16.07.2025 11:00 Ответить
Наконец хоть кто-то сказал как оно есть на самом деле. Вы это еще Зеле как-нибудь объясните.
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16.07.2025 10:29 Ответить
То на Таурус дрочили три роки, тепер взялися за Томагавки ))
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16.07.2025 10:29 Ответить
Складна, не значить нівазможна!!!
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16.07.2025 10:31 Ответить
Да, нужна всего малость - получить от США оборудованный пусковыми эсминец или экспериментальный дивизион Typhon. Выбирайте что легче
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16.07.2025 10:36 Ответить
попросіть, please, у "нашого слоняри" з філіппін до нас
рудому донні сподобається

https://www.youtube.com/watch?v=rjp_U9JZGak&t=15s
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16.07.2025 11:05 Ответить
До яких пір будуть пустопорожні балачки?
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16.07.2025 10:32 Ответить
А попіzдєть?
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16.07.2025 10:42 Ответить
Поки дурні будуть сидіти розвісив вуха, та слухати...
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16.07.2025 10:50 Ответить
Є наземний комплекс для запуску томагавків. Дайте Скібіцькому посилання на відповідну статтю у вікі.
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16.07.2025 10:33 Ответить
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/ssha-perekydayut-raketni-ustanovky-typhon-na-nove-misce-na-filippinah-video-166605
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16.07.2025 11:07 Ответить
Комплекс "Тайфун"(который вроде как запросили немцы) и есть наземная, мобильная ПУ, для КР "Томагавк". Зам. главы ГУР не слышал).
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16.07.2025 10:34 Ответить
Да, они только запросили о возможности. И пока не получили ответа. Этот комплекс только доводится до ума. Основное его назначение - запуск противоракет SM-6. И пока там не все удачно.
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16.07.2025 10:43 Ответить
Томагавків у нас нема, але запускати їх поки нема з чого.
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16.07.2025 10:34 Ответить
ща зельоні гниди почнуть вимагати стратегічні бомбардувальники ))

і Зірку Смерті..бо Оманська Гнида бачила її у фільмі
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16.07.2025 10:34 Ответить
Голобородько, не про ті томагавки ти подумав.

https://imgbb.com/
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16.07.2025 10:34 Ответить
«До Дня Незалежності ми повинні зробити новий стратегічний бомбардувальник і показати всім, які ми сильні, стратегічні бомбардувальники летять, будемо всіх бомбить Tomahawk-ами!»
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16.07.2025 10:35 Ответить
Журналісти щось вигадують, потім самі ж себе спростовують. Про які Томагавки може йти мова, коли Трамп відмовляється навіть ракети JASSM надати, для яких в Україні вже є носії Ф16.
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16.07.2025 10:38 Ответить
Трамп пошуткував а ці на повному серйозі розсуджують, для початку свої ракети потрібно мати.
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16.07.2025 10:41 Ответить
Були б "томагавки", з чого і як їх запустити можна придумати, навіть до АН-124 можна прикрутити.
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16.07.2025 10:49 Ответить
І знову ГУР пробиває дно, своєю технічною відсталістю.
Для запуску Tomahawk, є і наземні пускові.
По перше це система Typhon. Їх мало, в основному в процесі виготовлення, але вона існує.
І що цікаво, вся вона збудована навколо поставленого на наземну платформу пускового контейнера Mark 41. Який, в свою чергу, складається з 4 камер.
І от далі, існує система Long Range Fires (LRF), яка складається з однієї камери контейнера Mark 41 , встановленого на безпілотне шасі. Скільки їх? Від 36 до 56 штук. Залежить скільки вже поставлено в Корпус морської піхоти США.
І знаєте, що саме цікаве? Те що в КМП США відмовились від LRF, через низьку прохідність, і знімають їх з озброєння. Тому в США є можливість організувати від 36 до 56 пускових для України. Але в ГУР про це не знають. Напевно ще не прочитали в ЗМІ, з яких черпають секретну інформацію.
І це вже не вперше така "дічь", від розвідки.
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16.07.2025 10:50 Ответить
Трамп багато чтго казав, і про 24 години, і про 300 мільярдів, і що якби він був президентом замість Байдена, то...
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16.07.2025 10:54 Ответить
Трохи помилився, їх ніби близько 10 штук. Але і перезарядка цих систем, не займає тривалий час.
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16.07.2025 10:56 Ответить
Вчора не було таурусів, сьогодні немає томагавків, завтра не буде трайдентів. І шо скажете, хіба це не прогрес?
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16.07.2025 10:50 Ответить
джасм теж вже не дадуть. а те що можуть дати - європа не хоче платити. а свої гроші спсдили вже давно.
отак і котимось до поразки як дране відро з гори
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16.07.2025 11:06 Ответить
Жодні технології не здатні зі стовідсотковою ефективністю закрити небо над Україною у випадку складних масованих ударів, - https://www.dw.com/uk/comu-petrioti-bez-tomagavkiv-ne-zupinat-rosijskij-teror/a-73288286?maca=Ukr-Red-Telegram DW

Найкращою протидією тисячам "Шахедів" є удар "Томагавком" по заводу з їх виробництва.

Україна вже завдавала ударів по виробничому майданчику "Шахедів" своїми безпілотниками, однак ці удари мали обмежений результат. "20 кілограмів вибухівки, які несе такий дрон - надто мало для завдання серйозної шкоди" - експерти
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16.07.2025 10:52 Ответить
скажите скибицкому, пусть вики почитает
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16.07.2025 10:59 Ответить
Складно буде використовувати Томагавки? От нашо забивати голову такими дрібницями? Думайте як ви будете доставляти американські ядерні бомби, які Трамп передає разом з Томагавками.
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16.07.2025 11:00 Ответить
B2?
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16.07.2025 11:01 Ответить
Так може і списані Шатли з Коламбіями дадуть? Чому ні? Зе ж лідор світового, а може й галактичного рівня.
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16.07.2025 11:02 Ответить
Це із розряду писдабольства типу "нью васюки". які томагавки блд, які бомбардувальники???
ска 3,5 роки топчимось, досі жодної толкової ракети не зробили! одні корупційні скандали на мільярди з влади зеленського виходять регулярно.
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16.07.2025 11:04 Ответить
А з руслана що недавно прилітав в Київ , що не можна їх пускати ?
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16.07.2025 11:06 Ответить
 
 