Украине сложно будет использовать Tomahawk без стратегических бомбардировщиков, - ГУР
Украина не сможет эффективно развернуть американские ракеты Tomahawk, если получит их от США, из-за отсутствия стратегических носителей.
Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
"Их непросто использовать. Основными носителями являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков", - сказал он.
Скибицкий подчеркнул, что ВСУ необходимо поражать военные цели в глубине российской территории. Сейчас ведутся переговоры с Вашингтоном о разрешении на удары по таким целям с помощью ракет ATACMS с дальностью 300 км.
Представитель разведки также отметил, что из-за перемещения баз РФ на расстояние более 500 км, Украина может бить по ним только дронами с ограниченным зарядом в 50 кг, тогда как ATACMS несет боевую часть весом 500 кг.
Ранее The Washington Post сообщала, что Трамп рассматривал возможность передать Украине Tomahawk, но пока Вашингтон решил этого не делать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Посміхнув про карти. Нещодавно переглядав свої шкільні "доки" (поч.80-х)....Коротше виявив карту. План захоплення дикого кабана...без зброї ...ото такі самі наївні, як і ми в дитинстві
Вже прогрес.
Так було і з танками Абрамс. І з F-16.
націлені на ********* та китай, а також їхню морську акваторію
так шо вже не експериментальні
а от чи нададуть, то наразі від рудого донні залежить
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/ssha-perekydayut-raketni-ustanovky-typhon-na-nove-misce-na-filippinah-video-166605
Тож "експериментальний" - то не вирок. То, навпаки, аргумент "за" - виробувати на кацапах, в реальній конвенційній війні - коли ще вийде?
https://www.youtube.com/watch?v=rjp_U9JZGak&t=15s
рудому донні сподобається
https://www.youtube.com/watch?v=rjp_U9JZGak&t=15s
і Зірку Смерті..бо Оманська Гнида бачила її у фільмі
https://imgbb.com/
Для запуску Tomahawk, є і наземні пускові.
По перше це система Typhon. Їх мало, в основному в процесі виготовлення, але вона існує.
І що цікаво, вся вона збудована навколо поставленого на наземну платформу пускового контейнера Mark 41. Який, в свою чергу, складається з 4 камер.
І от далі, існує система Long Range Fires (LRF), яка складається з однієї камери контейнера Mark 41 , встановленого на безпілотне шасі. Скільки їх? Від 36 до 56 штук. Залежить скільки вже поставлено в Корпус морської піхоти США.
І знаєте, що саме цікаве? Те що в КМП США відмовились від LRF, через низьку прохідність, і знімають їх з озброєння. Тому в США є можливість організувати від 36 до 56 пускових для України. Але в ГУР про це не знають. Напевно ще не прочитали в ЗМІ, з яких черпають секретну інформацію.
І це вже не вперше така "дічь", від розвідки.
отак і котимось до поразки як дране відро з гори
Найкращою протидією тисячам "Шахедів" є удар "Томагавком" по заводу з їх виробництва.
Україна вже завдавала ударів по виробничому майданчику "Шахедів" своїми безпілотниками, однак ці удари мали обмежений результат. "20 кілограмів вибухівки, які несе такий дрон - надто мало для завдання серйозної шкоди" - експерти
ска 3,5 роки топчимось, досі жодної толкової ракети не зробили! одні корупційні скандали на мільярди з влади зеленського виходять регулярно.