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Новини допомога Україні від США
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Україні складно буде використати Tomahawk без стратегічних бомбардувальників, - ГУР

Зеленський у секретному пункті Плану перемоги просив надати Україні ракети Tomahawk

Україна не зможе ефективно розгорнути американські ракети Tomahawk, якщо отримає їх від США, через відсутність стратегічних носіїв.

Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у коментарі The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Їх непросто використовувати. Основними носіями є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає стратегічних бомбардувальників", - сказав він.

Скібіцький наголосив, що ЗСУ необхідно вражати військові цілі в глибині російської території. Зараз тривають переговори з Вашингтоном про дозвіл на удари по таких цілях за допомогою ракет ATACMS із дальністю 300 км.

Представник розвідки також зауважив, що через переміщення баз РФ на відстань понад 500 км, Україна може бити по них лише дронами з обмеженим зарядом у 50 кг, тоді як ATACMS несе бойову частину вагою 500 кг.

Раніше The Washington Post повідомляла, що Трамп розглядав можливість передати Україні Tomahawk, але наразі Вашингтон вирішив цього не робити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розглядав можливість передачі ракет Tomahawk Україні, - The Washington Post

Автор: 

ракети (4119) США (23815) ГУР (601) Томагавк (6)


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Топ коментарі
+15
Про які томагавки річ? Це жарт такий? Явно невдалий.
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16.07.2025 10:23 Відповісти
+14
То аби щось 3,14здонути. Хай ЗЕбіли думають, що трампон нам дає Томагавки.
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16.07.2025 10:27 Відповісти
+14
*****, у Томагавкив є наземні пускові установки. Іх мало, але вони є.
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16.07.2025 10:28 Відповісти
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Про які томагавки річ? Це жарт такий? Явно невдалий.
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16.07.2025 10:23 Відповісти
То аби щось 3,14здонути. Хай ЗЕбіли думають, що трампон нам дає Томагавки.
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16.07.2025 10:27 Відповісти
Лисиця побачила виноград на верхівці куща. Стрибала, стрибала -не може дістати. Пішла геть, говорячи що він кислий.
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16.07.2025 10:38 Відповісти
то просто трампакс томагавки з картами таро спутав, які бульбохуйло старшому ***** показував, а той недавно теж показав їх вже трампаксу, по дротовому телефону під час чудової бесіди.
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16.07.2025 10:28 Відповісти
Доброго.
Посміхнув про карти. Нещодавно переглядав свої шкільні "доки" (поч.80-х)....Коротше виявив карту. План захоплення дикого кабана...без зброї ...ото такі самі наївні, як і ми в дитинстві
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16.07.2025 10:49 Відповісти
Это Трамп на днях заявил,что думал передать но передумал как всегда.
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16.07.2025 10:40 Відповісти
Від "томагавки? НІКОЛИ!" вони перейшли до "томагавки? думав, але передумав, та вам і запускати їх нема з чого.".

Вже прогрес.

Так було і з танками Абрамс. І з F-16.
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16.07.2025 10:57 Відповісти
Може розмірковування Скібіцкого прочитав?
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16.07.2025 11:55 Відповісти
*****, у Томагавкив є наземні пускові установки. Іх мало, але вони є.
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16.07.2025 10:28 Відповісти
Т.е. американцы нам отдадут экспериментальные установки Typhon, которые еще только доводят до ума и которых у них всего несколько штук? Аж десять раз
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16.07.2025 10:33 Відповісти
З іншого боку, а де найкращий плацдарм для випробувань? Тут буде не "ймовірна", а справжня протидія ворожих ПРО та РЕБ.
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16.07.2025 10:43 Відповісти
Им есть и где и на чем испытывать. И, самое главное, им есть против кого их установить. Принцип "Отдай жену дяде, а сам иди к ... ляде" тут не сработает.
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16.07.2025 10:48 Відповісти
орки с Томагавками в Сирии плотно встречались, на своих ресурсах пишут - говно вопрос
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16.07.2025 11:51 Відповісти
Те, которые пишут - явно не встречались, а те шо встречались - уже не пишут.
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16.07.2025 12:43 Відповісти
Найліпший спосіб випробувати експерементальну зброю на кацапах.
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16.07.2025 10:43 Відповісти
прийнятті на озброєння у 2023 році
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16.07.2025 10:44 Відповісти
Не приняты. Во второй половине 23 года был только первый экспериментальный запуск.
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16.07.2025 10:49 Відповісти
Ще можна пригадати BGM-109G Gryphon - крилата ракета наземного базування, розроблена ВПС США в останнє десятиліття холодної війни та знята з озброєння згідно з Договором про РСМД. Звичайно, є нюанс - "GLCM мав лише термоядерну боєголовку W84".
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16.07.2025 10:55 Відповісти
Ага, а совкові МіГ-29 мали підвіси лише під совкові ракети та бомби. А установки БУК-М1 ніколи не проектувалися в совку для використання AIM-120 AMRAAN. А установки С-125 ніколи не проектувалися в совку для використання AIM-9/120. А гвинтокрили Мі - ніколи не проектувалися для використання ракет CRV7.

Вільніше дихайте, Ярослав. Це звичайні інженерні задачі. Установки вже є. Вони вже стріляють. Тож наразі питання майже виключно політичне. Так же, як це було з Абрамсами, з F-16, з ATACMS-ами тощо.
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16.07.2025 11:12 Відповісти
А я ж за що кажу? Була б основа, а м'ясо наросте.
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16.07.2025 11:21 Відповісти
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16.07.2025 12:14 Відповісти
mrc typhoon на бойовому чергуванні ще з 2024-го на філіліппінах
націлені на ********* та китай, а також їхню морську акваторію
так шо вже не експериментальні
а от чи нададуть, то наразі від рудого донні залежить

https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/ssha-perekydayut-raketni-ustanovky-typhon-na-nove-misce-na-filippinah-video-166605
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16.07.2025 10:58 Відповісти
Німеччина нам віддала на "доведення" вже декілька установок Skynex. Яких навіть на озброєнні Бундесверу немає. Є 8 в Катарі і не менше 4 в Україні.

Тож "експериментальний" - то не вирок. То, навпаки, аргумент "за" - виробувати на кацапах, в реальній конвенційній війні - коли ще вийде?
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16.07.2025 10:59 Відповісти
Две в Катаре и две в Украине и еще две заказаны для Украины.
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16.07.2025 12:50 Відповісти
Так їх лише з 2023 почали випускати, їх навіть у США мало...
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16.07.2025 10:43 Відповісти
на філіппінах з 2024-го працюють

https://www.youtube.com/watch?v=rjp_U9JZGak&t=15s
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16.07.2025 11:00 Відповісти
В апреле 2024 года было заявлено, что системы Typhon с базы Льюис - Маккорд были переброшены на остров Лусон на Филиппинах в рамках американо-филиппинских военных учений Salaknib-24.
Развернута MDTF с 2022 году на Гавайях.
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16.07.2025 12:57 Відповісти
Наконец хоть кто-то сказал как оно есть на самом деле. Вы это еще Зеле как-нибудь объясните.
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16.07.2025 10:29 Відповісти
ты Порошенку обьясняй
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16.07.2025 13:28 Відповісти
То на Таурус дрочили три роки, тепер взялися за Томагавки ))
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16.07.2025 10:29 Відповісти
Складна, не значить нівазможна!!!
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16.07.2025 10:31 Відповісти
Да, нужна всего малость - получить от США оборудованный пусковыми эсминец или экспериментальный дивизион Typhon. Выбирайте что легче
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16.07.2025 10:36 Відповісти
попросіть, please, у "нашого слоняри" з філіппін до нас
рудому донні сподобається

https://www.youtube.com/watch?v=rjp_U9JZGak&t=15s
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16.07.2025 11:05 Відповісти
До яких пір будуть пустопорожні балачки?
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16.07.2025 10:32 Відповісти
А попіzдєть?
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16.07.2025 10:42 Відповісти
Поки дурні будуть сидіти розвісив вуха, та слухати...
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16.07.2025 10:50 Відповісти
Дійсно, на хіба п и з д і т и даром, зверніться до Трампа і нарекшті скажіть йому те що треба.
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16.07.2025 11:27 Відповісти
Є наземний комплекс для запуску томагавків. Дайте Скібіцькому посилання на відповідну статтю у вікі.
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16.07.2025 10:33 Відповісти
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/ssha-perekydayut-raketni-ustanovky-typhon-na-nove-misce-na-filippinah-video-166605
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16.07.2025 11:07 Відповісти
Комплекс "Тайфун"(который вроде как запросили немцы) и есть наземная, мобильная ПУ, для КР "Томагавк". Зам. главы ГУР не слышал).
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16.07.2025 10:34 Відповісти
Да, они только запросили о возможности. И пока не получили ответа. Этот комплекс только доводится до ума. Основное его назначение - запуск противоракет SM-6. И пока там не все удачно.
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16.07.2025 10:43 Відповісти
Томагавків у нас нема, але запускати їх поки нема з чого.
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16.07.2025 10:34 Відповісти
ща зельоні гниди почнуть вимагати стратегічні бомбардувальники ))

і Зірку Смерті..бо Оманська Гнида бачила її у фільмі
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16.07.2025 10:34 Відповісти
Голобородько, не про ті томагавки ти подумав.

https://imgbb.com/
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16.07.2025 10:34 Відповісти
У Вас невідомого виробництва (можливо і китайський), а цей вже точно американський.

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16.07.2025 11:15 Відповісти
«До Дня Незалежності ми повинні зробити новий стратегічний бомбардувальник і показати всім, які ми сильні, стратегічні бомбардувальники летять, будемо всіх бомбить Tomahawk-ами!»
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16.07.2025 10:35 Відповісти
Журналісти щось вигадують, потім самі ж себе спростовують. Про які Томагавки може йти мова, коли Трамп відмовляється навіть ракети JASSM надати, для яких в Україні вже є носії Ф16.
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16.07.2025 10:38 Відповісти
Трамп пошуткував а ці на повному серйозі розсуджують, для початку свої ракети потрібно мати.
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16.07.2025 10:41 Відповісти
Були б "томагавки", з чого і як їх запустити можна придумати, навіть до АН-124 можна прикрутити.
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16.07.2025 10:49 Відповісти
І знову ГУР пробиває дно, своєю технічною відсталістю.
Для запуску Tomahawk, є і наземні пускові.
По перше це система Typhon. Їх мало, в основному в процесі виготовлення, але вона існує.
І що цікаво, вся вона збудована навколо поставленого на наземну платформу пускового контейнера Mark 41. Який, в свою чергу, складається з 4 камер.
І от далі, існує система Long Range Fires (LRF), яка складається з однієї камери контейнера Mark 41 , встановленого на безпілотне шасі. Скільки їх? Від 36 до 56 штук. Залежить скільки вже поставлено в Корпус морської піхоти США.
І знаєте, що саме цікаве? Те що в КМП США відмовились від LRF, через низьку прохідність, і знімають їх з озброєння. Тому в США є можливість організувати від 36 до 56 пускових для України. Але в ГУР про це не знають. Напевно ще не прочитали в ЗМІ, з яких черпають секретну інформацію.
І це вже не вперше така "дічь", від розвідки.
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16.07.2025 10:50 Відповісти
Трамп багато чтго казав, і про 24 години, і про 300 мільярдів, і що якби він був президентом замість Байдена, то...
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16.07.2025 10:54 Відповісти
Трохи помилився, їх ніби близько 10 штук. Але і перезарядка цих систем, не займає тривалий час.
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16.07.2025 10:56 Відповісти
подивіться під іншим кутом:
1. заспокоюють кацапів, шо таких ракет немає та перспективи їхнього застосування відсутні, тобто загроза для ********** "відсутня" - "зброя любить тишу" (С)
2. випрошують до пари стратегічні повітряні носії - бомбардувальники: як дають ракети, то най дають ще й бомбардувальники - будуть у нагоді
а наземні пускові то таке - будуть гроші та дозвіл адміністрації США, то й до ракет продадуть ще й наземні пускові
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16.07.2025 11:39 Відповісти
Подивився, на жаль мій кут скептичний та песимістичний.
1. Сумніваюсь, що рашисти чекають заспокоєння з усіляких інтерв'ю. Вони отримують їх напряму, з купи кабінетів де сидять зрадники.
2. Мріяти, що США дадуть пару стратегічних бомбардувальників, це аналогічно мріям про ядерну збою від них. Так мріяти, можна хіба що, сидячи в Ялті з чашкою кави. Але до цього наскільки далеко, що навіть згадувати про таке зараз стало непристойно.
Просто чергове підтвердження непрофесіоналізму. Хочеться вірити, що лише в цьому, а не і в інших питаннях.
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16.07.2025 11:56 Відповісти
можливо, повторюю, цілком можливо рудий як завжди бовкнув троха зайвого
потім почав усе заперечувати (на кшталт - "ніяких бомбардувань мацкви")
тепер, шоби троха устаканити розпатякане - на сцену випустили "говорячу голову" яко спеца
а як воно далі буде - будемо бачити, час покаже, у 14-ому були тіко сухпаї та ковдри
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16.07.2025 12:06 Відповісти
Вчора не було таурусів, сьогодні немає томагавків, завтра не буде трайдентів. І шо скажете, хіба це не прогрес?
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16.07.2025 10:50 Відповісти
джасм теж вже не дадуть. а те що можуть дати - європа не хоче платити. а свої гроші спсдили вже давно.
отак і котимось до поразки як дране відро з гори
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16.07.2025 11:06 Відповісти
Жодні технології не здатні зі стовідсотковою ефективністю закрити небо над Україною у випадку складних масованих ударів, - https://www.dw.com/uk/comu-petrioti-bez-tomagavkiv-ne-zupinat-rosijskij-teror/a-73288286?maca=Ukr-Red-Telegram DW

Найкращою протидією тисячам "Шахедів" є удар "Томагавком" по заводу з їх виробництва.

Україна вже завдавала ударів по виробничому майданчику "Шахедів" своїми безпілотниками, однак ці удари мали обмежений результат. "20 кілограмів вибухівки, які несе такий дрон - надто мало для завдання серйозної шкоди" - експерти
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16.07.2025 10:52 Відповісти
скажите скибицкому, пусть вики почитает
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16.07.2025 10:59 Відповісти
Складно буде використовувати Томагавки? От нашо забивати голову такими дрібницями? Думайте як ви будете доставляти американські ядерні бомби, які Трамп передає разом з Томагавками.
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16.07.2025 11:00 Відповісти
B2?
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16.07.2025 11:01 Відповісти
Так може і списані Шатли з Коламбіями дадуть? Чому ні? Зе ж лідор світового, а може й галактичного рівня.
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16.07.2025 11:02 Відповісти
Це із розряду писдабольства типу "нью васюки". які томагавки блд, які бомбардувальники???
ска 3,5 роки топчимось, досі жодної толкової ракети не зробили! одні корупційні скандали на мільярди з влади зеленського виходять регулярно.
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16.07.2025 11:04 Відповісти
А з руслана що недавно прилітав в Київ , що не можна їх пускати ?
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16.07.2025 11:06 Відповісти
Пішла лапша на вуха...
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16.07.2025 11:14 Відповісти
ну якщо дуже швидко зробили франкенсам, то на базі корабельних пускових мк41 щось на шассі і не тільки тайфун можно на мій погляд в стислі сроки зробити. Але то треба бажання
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16.07.2025 11:21 Відповісти
Може ГУР не в курсах. До Томогавків є наземні пускові установки.
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16.07.2025 11:23 Відповісти
ГУР занимается не своими делами, это не их дело, а дело ВПС либо ракетчиков
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16.07.2025 11:23 Відповісти
Дурень думкою багатіє .
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16.07.2025 11:27 Відповісти
А що пускові контейнери 'томагавків' (ті, що встановлюються на кораблях) не можна встановити на автомобільне шасі чи залізничну платформу? Навіть в Україні чи в когось із європейських союзників? В будь-якому разі це зробити набагато простіше, ніж створювати вітчизняний аналог.
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16.07.2025 11:33 Відповісти
Скібіцький дуже дивна істота, відсутність компетентності в нього просто унікальна. Вивчити дане питання, це для нього непереборне завдання. А виявляється є наземні комплекси BGM-109G Gryphon для запуску Tomahawk.
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16.07.2025 11:33 Відповісти
Він своя людина - як за національністю, так і за відданістю. Тобто, влада майже повністю моноетнічна. І вона не українська. Он навіть Келлогу підсунули свого священника...
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16.07.2025 12:27 Відповісти
Є що бити і на окупованих: логістика,штаби, скупчення ос,склади,, резерви.Би хоч то перебили, для початку,тим більше,вони ніде не в тонелях,як в Ірану.
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16.07.2025 11:36 Відповісти
Ніхто нам ніяких "Томагавків" не дасть, це знову годування баранів 73%, що головний цап, щось робить. Тут інше питання, пройшло вже 6 з гаком років одноосібного правління з мільярдними запасами грошей в бюджеті, та сотнями мільярдів доларів допомоги, які постійно, навіть сьогодні закатують в асфальт... - де наші ракети??? Немає корабьлів? Хай беруть той корабель, що затопили, або асфальтоукладчики і шпуляють ними ракети "Юзікцар", або "Бенєчку".
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16.07.2025 11:36 Відповісти
Перевага 'томагавків' над іншими засобами ураження, які вже використовує Україна, це насамперед на багато потужніша бойова частина (ну і дальність в тисячу км звичайно теж не завадить).
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16.07.2025 11:37 Відповісти
..та все нормально................................
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16.07.2025 11:53 Відповісти
ви не зрозуміли, він не про ракети, він партію холодної зброї
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16.07.2025 11:55 Відповісти
Якщо ГУР знайде спосіб переконати Трампа, що війни з рашкою не уникнути, то в нас з'являться не лише 'томагавки' (якщо потрібно, то і з відповідними літаками). Адже не лише путлер, а й американці, вважають теж, що якщо бійки не уникнути, то принаймні треба бити першими.
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16.07.2025 12:02 Відповісти
А це на#єра? Нам що, хтось пропонує "тамагавки"? Он вже майже усі еуропейці відмовляються взагалі щось для нас купувати. Виглядає так, що усі чекають, поки кацапи не роз#уярять в Україні усе, що здатне щось виробляти, щоб зменшити небезпеку для себе, коли кацапи таки дійдуть до кордонів Польщі. Західну Україну відхапає орбан.
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16.07.2025 12:21 Відповісти
Україні складно буде використати Tomahawk без Tomahawk.
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16.07.2025 12:25 Відповісти
Нам. точно їх не дадуть-але знаючи деякіх хлопців іі їх саморобки-боюсь що полетілиб вони по рашці аж бігом.Біільшості коментаторіів -жовч витріть
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16.07.2025 12:35 Відповісти
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16.07.2025 12:43 Відповісти
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16.07.2025 12:45 Відповісти
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16.07.2025 12:46 Відповісти
Замість стратегічних бомбардувальників можна використовувати "тифони":

https://uk.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)

Точно є дві батареї - одна на Філіпінах, а друга у штаті Вашингтон. Причому американці навіть встигли навчити філіпінських військових, як нею користуватися. "Тифони" також планували розмістити у Німеччині у 2026 році.

Крім того, є ще наземна система NMESIS (одна батарея точно):

https://militarnyi.com/uk/news/ssha-predstavyly-bezpilotnu-puskovu-ustanovku-dlya-raket-tomahawk/
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16.07.2025 12:47 Відповісти
 
 