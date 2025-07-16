Україні складно буде використати Tomahawk без стратегічних бомбардувальників, - ГУР
Україна не зможе ефективно розгорнути американські ракети Tomahawk, якщо отримає їх від США, через відсутність стратегічних носіїв.
Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у коментарі The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
"Їх непросто використовувати. Основними носіями є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає стратегічних бомбардувальників", - сказав він.
Скібіцький наголосив, що ЗСУ необхідно вражати військові цілі в глибині російської території. Зараз тривають переговори з Вашингтоном про дозвіл на удари по таких цілях за допомогою ракет ATACMS із дальністю 300 км.
Представник розвідки також зауважив, що через переміщення баз РФ на відстань понад 500 км, Україна може бити по них лише дронами з обмеженим зарядом у 50 кг, тоді як ATACMS несе бойову частину вагою 500 кг.
Раніше The Washington Post повідомляла, що Трамп розглядав можливість передати Україні Tomahawk, але наразі Вашингтон вирішив цього не робити.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Посміхнув про карти. Нещодавно переглядав свої шкільні "доки" (поч.80-х)....Коротше виявив карту. План захоплення дикого кабана...без зброї ...ото такі самі наївні, як і ми в дитинстві
Вже прогрес.
Так було і з танками Абрамс. І з F-16.
Вільніше дихайте, Ярослав. Це звичайні інженерні задачі. Установки вже є. Вони вже стріляють. Тож наразі питання майже виключно політичне. Так же, як це було з Абрамсами, з F-16, з ATACMS-ами тощо.
націлені на ********* та китай, а також їхню морську акваторію
так шо вже не експериментальні
а от чи нададуть, то наразі від рудого донні залежить
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/ssha-perekydayut-raketni-ustanovky-typhon-na-nove-misce-na-filippinah-video-166605
Тож "експериментальний" - то не вирок. То, навпаки, аргумент "за" - виробувати на кацапах, в реальній конвенційній війні - коли ще вийде?
https://www.youtube.com/watch?v=rjp_U9JZGak&t=15s
Развернута MDTF с 2022 году на Гавайях.
рудому донні сподобається
https://www.youtube.com/watch?v=rjp_U9JZGak&t=15s
і Зірку Смерті..бо Оманська Гнида бачила її у фільмі
https://imgbb.com/
Для запуску Tomahawk, є і наземні пускові.
По перше це система Typhon. Їх мало, в основному в процесі виготовлення, але вона існує.
І що цікаво, вся вона збудована навколо поставленого на наземну платформу пускового контейнера Mark 41. Який, в свою чергу, складається з 4 камер.
І от далі, існує система Long Range Fires (LRF), яка складається з однієї камери контейнера Mark 41 , встановленого на безпілотне шасі. Скільки їх? Від 36 до 56 штук. Залежить скільки вже поставлено в Корпус морської піхоти США.
І знаєте, що саме цікаве? Те що в КМП США відмовились від LRF, через низьку прохідність, і знімають їх з озброєння. Тому в США є можливість організувати від 36 до 56 пускових для України. Але в ГУР про це не знають. Напевно ще не прочитали в ЗМІ, з яких черпають секретну інформацію.
І це вже не вперше така "дічь", від розвідки.
1. заспокоюють кацапів, шо таких ракет немає та перспективи їхнього застосування відсутні, тобто загроза для ********** "відсутня" - "зброя любить тишу" (С)
2. випрошують до пари стратегічні повітряні носії - бомбардувальники: як дають ракети, то най дають ще й бомбардувальники - будуть у нагоді
а наземні пускові то таке - будуть гроші та дозвіл адміністрації США, то й до ракет продадуть ще й наземні пускові
1. Сумніваюсь, що рашисти чекають заспокоєння з усіляких інтерв'ю. Вони отримують їх напряму, з купи кабінетів де сидять зрадники.
2. Мріяти, що США дадуть пару стратегічних бомбардувальників, це аналогічно мріям про ядерну збою від них. Так мріяти, можна хіба що, сидячи в Ялті з чашкою кави. Але до цього наскільки далеко, що навіть згадувати про таке зараз стало непристойно.
Просто чергове підтвердження непрофесіоналізму. Хочеться вірити, що лише в цьому, а не і в інших питаннях.
потім почав усе заперечувати (на кшталт - "ніяких бомбардувань мацкви")
тепер, шоби троха устаканити розпатякане - на сцену випустили "говорячу голову" яко спеца
а як воно далі буде - будемо бачити, час покаже, у 14-ому були тіко сухпаї та ковдри
отак і котимось до поразки як дране відро з гори
Найкращою протидією тисячам "Шахедів" є удар "Томагавком" по заводу з їх виробництва.
Україна вже завдавала ударів по виробничому майданчику "Шахедів" своїми безпілотниками, однак ці удари мали обмежений результат. "20 кілограмів вибухівки, які несе такий дрон - надто мало для завдання серйозної шкоди" - експерти
ска 3,5 роки топчимось, досі жодної толкової ракети не зробили! одні корупційні скандали на мільярди з влади зеленського виходять регулярно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
Точно є дві батареї - одна на Філіпінах, а друга у штаті Вашингтон. Причому американці навіть встигли навчити філіпінських військових, як нею користуватися. "Тифони" також планували розмістити у Німеччині у 2026 році.
Крім того, є ще наземна система NMESIS (одна батарея точно):
https://militarnyi.com/uk/news/ssha-predstavyly-bezpilotnu-puskovu-ustanovku-dlya-raket-tomahawk/