Україні складно буде використати Tomahawk без стратегічних бомбардувальників, - ГУР

Україна не зможе ефективно розгорнути американські ракети Tomahawk, якщо отримає їх від США, через відсутність стратегічних носіїв.

Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у коментарі The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Їх непросто використовувати. Основними носіями є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає стратегічних бомбардувальників", - сказав він.

Скібіцький наголосив, що ЗСУ необхідно вражати військові цілі в глибині російської території. Зараз тривають переговори з Вашингтоном про дозвіл на удари по таких цілях за допомогою ракет ATACMS із дальністю 300 км.

Представник розвідки також зауважив, що через переміщення баз РФ на відстань понад 500 км, Україна може бити по них лише дронами з обмеженим зарядом у 50 кг, тоді як ATACMS несе бойову частину вагою 500 кг.

Раніше The Washington Post повідомляла, що Трамп розглядав можливість передати Україні Tomahawk, але наразі Вашингтон вирішив цього не робити.

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