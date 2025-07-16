Оккупанты пытаются прорваться в Запорожской области в направлении Новоданиловки и Каменского, - Силы обороны

Российские войска пытаются продвинуться на Ореховском направлении в районе Новоданиловки и Каменского, однако безуспешно.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По словам Волошина, интенсивность боевых столкновений на этих участках несколько меньше, чем в других секторах фронта, однако враг продолжает штурмовые попытки. В частности, за минувшие сутки оккупанты пытались прорваться в сторону Новоданиловки, но были остановлены.

В Каменском ситуация остается напряженной - враг разрушил почти всю инфраструктуру и позиции Сил обороны, однако закрепиться в населенном пункте российским штурмовым группам не удается. Украинские защитники уничтожают эти группы, несмотря на постоянные обстрелы и удары авиации противника, который активно применяет КАБы и неуправляемые ракеты.

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