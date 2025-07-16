Окупанти намагаються прорватись на Запоріжжі в напрямку Новоданилівки та Кам’янського, - Сили оборони
Російські війська намагаються просунутись на Оріхівському напрямку в районі Новоданилівки та Кам’янського, однак безуспішно.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За словами Волошина, інтенсивність бойових зіткнень на цих ділянках дещо менша, ніж в інших секторах фронту, однак ворог продовжує штурмові спроби. Зокрема, за минулу добу окупанти намагалися прорватися в бік Новоданилівки, але були зупинені.
У Кам’янському ситуація залишається напруженою - ворог зруйнував майже всю інфраструктуру та позиції Сил оборони, проте закріпитися в населеному пункті російським штурмовим групам не вдається. Українські захисники знищують ці групи, попри постійні обстріли та удари авіації противника, який активно застосовує КАБи та некеровані ракети.
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