С начала суток на фронте произошло 63 боестолкновения. Больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток среды, 16 июля, на фронте произошло 63 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Бобиловка, Новодмитровка, Александровка, Чернацкое, Гудовое, Середина-Буда, Прогресс, Проходы, Турья и Студенок Сумской области.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре атаки вражеских войск. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 183 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Синьковка.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 14 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодези, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки, два боестолкновения продолжаются.

Трижды оккупанты пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григорьевки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили две атаки противника в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовых действия в районах Нелиповки, Торецка и Александро-Калинового. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, пять боев продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вольное Поле и Зеленое Поле. Силы обороны отбили семь вражеских штурмов.

Другие направления

На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новоандреевка и Плавни.

На остальных направлениях - без особых изменений.

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