Столичный адвокат будет отбывать 15 лет заключения за работу на спецслужбы РФ, - Офис Генпрокурора
В Киеве адвокат собирал данные о стратегических объектах и передавал представителям российских спецслужб, надеясь на должность в госструктурах РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора.
При публичном поддержании публичного обвинения Офисом Генерального прокурора суд признал столичного адвоката виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы и конфисковано его имущество.
Житель Киева, который занимался адвокатской деятельностью, по собственной инициативе оказывал помощь спецслужбам РФ. За такое сотрудничество рассчитывал в будущем получить руководящую должность в государственных структурах России.
Фотографировал военные объекты
Осужденный фотографировал стратегически важные военные объекты, в частности предприятия оборонно-промышленного комплекса, учреждения, отвечающие за поставки вооружения, объекты энергетической инфраструктуры и тому подобное. Также отслеживал места дислокации и перемещения в Киеве личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины. Собранные разведданные передавал представителям российских спецслужб.
Правоохранители разоблачили его в конце декабря 2024 года. Приговора суда он ожидал под стражей.
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Портнов допоміг зняти арешт з яхти Медведчука у Хорватії і повернути її куму путіна. Для цього Портнов домовився з Банковою і Офіс генпрокурора не передав до Спліту Акт обвинувачення. Без цього документу арешт було знято.
За це Портнов і ОП отримали від Медведчука 2млн баксів
Завтра до тебе чи до членів твоєї родини прийдуть і посадять тебе на пляшку Єрмака і скажуть ти агент РФ.
Напишеш тут.