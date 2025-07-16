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Столичный адвокат будет отбывать 15 лет заключения за работу на спецслужбы РФ, - Офис Генпрокурора

За госизмену осужден адвокат

В Киеве адвокат собирал данные о стратегических объектах и передавал представителям российских спецслужб, надеясь на должность в госструктурах РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора.

При публичном поддержании публичного обвинения Офисом Генерального прокурора суд признал столичного адвоката виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы и конфисковано его имущество.

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Житель Киева, который занимался адвокатской деятельностью, по собственной инициативе оказывал помощь спецслужбам РФ. За такое сотрудничество рассчитывал в будущем получить руководящую должность в государственных структурах России.

Фотографировал военные объекты

Осужденный фотографировал стратегически важные военные объекты, в частности предприятия оборонно-промышленного комплекса, учреждения, отвечающие за поставки вооружения, объекты энергетической инфраструктуры и тому подобное. Также отслеживал места дислокации и перемещения в Киеве личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины. Собранные разведданные передавал представителям российских спецслужб.

Правоохранители разоблачили его в конце декабря 2024 года. Приговора суда он ожидал под стражей.

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Автор: 

адвокат (1441) Киев (25874) шпионаж (1428) Офис Генпрокурора (2537)


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Скоро за публікацію такої новини журналістам штраф прилітатиме...
За публічне пов'язування адвоката з клієнтом у медіа можуть оштрафувати: ВР підтримала у другому читанні законопроєкт Джерело: https://censor.net/ua/n3563620
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16.07.2025 17:58 Ответить
Ржака.
Портнов допоміг зняти арешт з яхти Медведчука у Хорватії і повернути її куму путіна. Для цього Портнов домовився з Банковою і Офіс генпрокурора не передав до Спліту Акт обвинувачення. Без цього документу арешт було знято.
За це Портнов і ОП отримали від Медведчука 2млн баксів
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16.07.2025 17:59 Ответить
Ригівське ЗЕкубло - офіс генпрокурора . Крук, круку око не клює …… Рука руку миє … зеля спас медведчуку життя …. - курва та опа і зеля гнида
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16.07.2025 18:02 Ответить
На тюрмі буде поважною особою. Всякі апеляції, справки іт.д. Таких там дуже цінують.
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16.07.2025 18:04 Ответить
На другому році повномасштабного вторгнення росії Офіс Генерального прокурора відверто саботує розслідування щодо колаборантів та спонсорів тероризму. А все тому, що цей колаборант сидить в українському парламенті…

Завтра до тебе чи до членів твоєї родини прийдуть і посадять тебе на пляшку Єрмака і скажуть ти агент РФ.
Напишеш тут.
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16.07.2025 18:10 Ответить
Адвокатом підпрацьовуєш? Всі бабки собі забираєш? )
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16.07.2025 18:14 Ответить
А Зеленського будуть затримувати за ухилення від мобілізації?

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16.07.2025 18:05 Ответить
 
 