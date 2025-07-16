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Столичний адвокат відбуватиме 15 років ув’язнення за роботу на спецслужби РФ, – Офіс Генпрокурора

За держзраду засуджено адвоката

У Києві адвокат збирав дані про стратегічні об'єкти і передавав представникам російських спецслужб, сподіваючись на посаду в держструктурах РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

За публічного підтримання публічного обвинувачення Офісом Генерального прокурора суд визнав столичного адвоката винним  у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі та конфісковано його майно.

Також читайте: Шпигунство на користь ФСБ: адвоката з Київщини засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

Мешканець Києва, який займався адвокатською діяльністю, з власної ініціативи надавав допомогу спецслужбам рф. За таку співпрацю розраховував у майбутньому отримати керівну посаду в державних структурах росії.

Фотографував військові об’єкти

Засуджений фотографував стратегічно важливі військові об’єкти, зокрема підприємства оборонно-промислового комплексу, установи, що відповідають за постачання озброєння, об’єкти енергетичної інфраструктури тощо. Також відстежував місця дислокації і переміщення у Києві особового складу та військової техніки Збройних Сил України. Зібрані розвіддані передавав представникам російських спецслужб.

Правоохоронці викрили його наприкінці грудня 2024 року. На вирок суду він очікував під вартою.

Також дивіться: Колишній актор театру шпигував за Силами оборони у Харкові та готував удари рашистів. Його затримали, - СБУ. ФОТО

Автор: 

адвокат (946) Київ (19888) шпигунство (1032) Офіс Генпрокурора (3327)


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Скоро за публікацію такої новини журналістам штраф прилітатиме...
За публічне пов'язування адвоката з клієнтом у медіа можуть оштрафувати: ВР підтримала у другому читанні законопроєкт Джерело: https://censor.net/ua/n3563620
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16.07.2025 17:58 Відповісти
Ржака.
Портнов допоміг зняти арешт з яхти Медведчука у Хорватії і повернути її куму путіна. Для цього Портнов домовився з Банковою і Офіс генпрокурора не передав до Спліту Акт обвинувачення. Без цього документу арешт було знято.
За це Портнов і ОП отримали від Медведчука 2млн баксів
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16.07.2025 17:59 Відповісти
Ригівське ЗЕкубло - офіс генпрокурора . Крук, круку око не клює …… Рука руку миє … зеля спас медведчуку життя …. - курва та опа і зеля гнида
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16.07.2025 18:02 Відповісти
На тюрмі буде поважною особою. Всякі апеляції, справки іт.д. Таких там дуже цінують.
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16.07.2025 18:04 Відповісти
На другому році повномасштабного вторгнення росії Офіс Генерального прокурора відверто саботує розслідування щодо колаборантів та спонсорів тероризму. А все тому, що цей колаборант сидить в українському парламенті…

Завтра до тебе чи до членів твоєї родини прийдуть і посадять тебе на пляшку Єрмака і скажуть ти агент РФ.
Напишеш тут.
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16.07.2025 18:10 Відповісти
Адвокатом підпрацьовуєш? Всі бабки собі забираєш? )
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16.07.2025 18:14 Відповісти
А Зеленського будуть затримувати за ухилення від мобілізації?

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16.07.2025 18:05 Відповісти
 
 