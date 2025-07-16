Столичний адвокат відбуватиме 15 років ув’язнення за роботу на спецслужби РФ, – Офіс Генпрокурора

У Києві адвокат збирав дані про стратегічні об'єкти і передавав представникам російських спецслужб, сподіваючись на посаду в держструктурах РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

За публічного підтримання публічного обвинувачення Офісом Генерального прокурора суд визнав столичного адвоката винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі та конфісковано його майно.

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Мешканець Києва, який займався адвокатською діяльністю, з власної ініціативи надавав допомогу спецслужбам рф. За таку співпрацю розраховував у майбутньому отримати керівну посаду в державних структурах росії.

Фотографував військові об’єкти

Засуджений фотографував стратегічно важливі військові об’єкти, зокрема підприємства оборонно-промислового комплексу, установи, що відповідають за постачання озброєння, об’єкти енергетичної інфраструктури тощо. Також відстежував місця дислокації і переміщення у Києві особового складу та військової техніки Збройних Сил України. Зібрані розвіддані передавав представникам російських спецслужб.

Правоохоронці викрили його наприкінці грудня 2024 року. На вирок суду він очікував під вартою.

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