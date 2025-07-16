Столичний адвокат відбуватиме 15 років ув’язнення за роботу на спецслужби РФ, – Офіс Генпрокурора
У Києві адвокат збирав дані про стратегічні об'єкти і передавав представникам російських спецслужб, сподіваючись на посаду в держструктурах РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.
За публічного підтримання публічного обвинувачення Офісом Генерального прокурора суд визнав столичного адвоката винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі та конфісковано його майно.
Мешканець Києва, який займався адвокатською діяльністю, з власної ініціативи надавав допомогу спецслужбам рф. За таку співпрацю розраховував у майбутньому отримати керівну посаду в державних структурах росії.
Фотографував військові об’єкти
Засуджений фотографував стратегічно важливі військові об’єкти, зокрема підприємства оборонно-промислового комплексу, установи, що відповідають за постачання озброєння, об’єкти енергетичної інфраструктури тощо. Також відстежував місця дислокації і переміщення у Києві особового складу та військової техніки Збройних Сил України. Зібрані розвіддані передавав представникам російських спецслужб.
Правоохоронці викрили його наприкінці грудня 2024 року. На вирок суду він очікував під вартою.
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За публічне пов'язування адвоката з клієнтом у медіа можуть оштрафувати: ВР підтримала у другому читанні законопроєкт Джерело: https://censor.net/ua/n3563620
Портнов допоміг зняти арешт з яхти Медведчука у Хорватії і повернути її куму путіна. Для цього Портнов домовився з Банковою і Офіс генпрокурора не передав до Спліту Акт обвинувачення. Без цього документу арешт було знято.
За це Портнов і ОП отримали від Медведчука 2млн баксів
Завтра до тебе чи до членів твоєї родини прийдуть і посадять тебе на пляшку Єрмака і скажуть ти агент РФ.
Напишеш тут.