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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 16 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Полтавская и Черниговская области угроза применения ударных вражеских БпЛА.
Обновление относительно движения БпЛА
- Группы ударных вражеских БПЛА на Сумщине, курс западный (Черниговщина).
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20 кілограмів вибухівки, які несе такий дрон - надто мало для завдання серйозної шкоди.
Україна найближчим часом нe отримає ракети Tomahawk з дальністю ураження понад 2 тисячі кілометрів.
3астосування в українських умовах "Томагавків" ускладнюється тим, що базова версія цієї ракети запускається з військових кораблів, а такої можливості в України немає.
Натомість версія з наземним базуванням лише проходить випробування у США.
Підтримка української військової промисловості - дуже важливий і правильний крок для країн Європи. Це не лише допоможе Україні виграти війну, але й надасть європейським партнерам доступ до ************* технологій, випробуваних в умовах війни.