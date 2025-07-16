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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 16 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Полтавская и Черниговская области угроза применения ударных вражеских БпЛА.

Обновление относительно движения БпЛА

  • Группы ударных вражеских БПЛА на Сумщине, курс западный (Черниговщина).

Читайте: Российские дроны ударили по заводу польской группы Barlinek в Виннице, есть пострадавшие, - Сикорский

Автор: 

беспилотник (3939) Воздушные силы (2520) Шахед (1306) война в Украине (5229)


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Завод з виробництва "Шахедів" розташований у місті Єлабуга, що на відстані 1200 кілометрів від фронту. Україна вже завдавала ударів по цьому виробничому майданчику своїми безпілотниками, однак ці удари мали обмежений результат.
20 кілограмів вибухівки, які несе такий дрон - надто мало для завдання серйозної шкоди.
Україна найближчим часом нe отримає ракети Tomahawk з дальністю ураження понад 2 тисячі кілометрів.
3астосування в українських умовах "Томагавків" ускладнюється тим, що базова версія цієї ракети запускається з військових кораблів, а такої можливості в України немає.
Натомість версія з наземним базуванням лише проходить випробування у США.
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16.07.2025 20:10 Ответить
Найкраща протидія тисячам "Шахедів" - удар "Томагавком" по заводу, кажуть експерти.
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16.07.2025 20:12 Ответить
Ми поки що небагато знаємо про дрони-перехоплювачі. Але перші результати їхнього застосування виглядають обнадійливо. Україна може виробляти їх у великій кількості. Виробництво дронів - це те, що Україна добре вміє.
Підтримка української військової промисловості - дуже важливий і правильний крок для країн Європи. Це не лише допоможе Україні виграти війну, але й надасть європейським партнерам доступ до ************* технологій, випробуваних в умовах війни.
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16.07.2025 20:14 Ответить
А нам хтось обіцяв надати ті "томагавки"? От н@хєра збуджувати повітря пустопорожніми теревенями? Щоб показати, який ти обізнаний? Так тут повно таких, але не вумнічають
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16.07.2025 20:37 Ответить
Їх не дадуть хоча б тому, що запускати їх ні з чого. Вони стартують з кораблів і підводних човнів. Наземні установки тільки почали розробляти, їх мало і нам їх ніхто не дасть.
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16.07.2025 21:25 Ответить
Бий, українці не проти.
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16.07.2025 20:17 Ответить
 
 