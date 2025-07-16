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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 16 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Полтавська та Чернігівська області загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Групи ударних ворожих БпЛА на Сумщині, курс західний (Чернігівщина).

Оновлення станом на 22:26

  • Ворожі ударні БпЛА з Білгородської області на Харківщину, курс південний.
  • Ворожі БпЛА на південному сході Сумщини, курс західний.

Читайте: Російські дрони вдарили по заводу польської групи Barlinek у Вінниці, є постраждалі, - Сікорський

Автор: 

безпілотник (4528) Повітряні сили (2860) Шахед (1305) війна в Україні (5268)


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Завод з виробництва "Шахедів" розташований у місті Єлабуга, що на відстані 1200 кілометрів від фронту. Україна вже завдавала ударів по цьому виробничому майданчику своїми безпілотниками, однак ці удари мали обмежений результат.
20 кілограмів вибухівки, які несе такий дрон - надто мало для завдання серйозної шкоди.
Україна найближчим часом нe отримає ракети Tomahawk з дальністю ураження понад 2 тисячі кілометрів.
3астосування в українських умовах "Томагавків" ускладнюється тим, що базова версія цієї ракети запускається з військових кораблів, а такої можливості в України немає.
Натомість версія з наземним базуванням лише проходить випробування у США.
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16.07.2025 20:10 Відповісти
Найкраща протидія тисячам "Шахедів" - удар "Томагавком" по заводу, кажуть експерти.
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16.07.2025 20:12 Відповісти
Ми поки що небагато знаємо про дрони-перехоплювачі. Але перші результати їхнього застосування виглядають обнадійливо. Україна може виробляти їх у великій кількості. Виробництво дронів - це те, що Україна добре вміє.
Підтримка української військової промисловості - дуже важливий і правильний крок для країн Європи. Це не лише допоможе Україні виграти війну, але й надасть європейським партнерам доступ до ************* технологій, випробуваних в умовах війни.
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16.07.2025 20:14 Відповісти
А нам хтось обіцяв надати ті "томагавки"? От н@хєра збуджувати повітря пустопорожніми теревенями? Щоб показати, який ти обізнаний? Так тут повно таких, але не вумнічають
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16.07.2025 20:37 Відповісти
Їх не дадуть хоча б тому, що запускати їх ні з чого. Вони стартують з кораблів і підводних човнів. Наземні установки тільки почали розробляти, їх мало і нам їх ніхто не дасть.
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16.07.2025 21:25 Відповісти
Бий, українці не проти.
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16.07.2025 20:17 Відповісти
Ці зелені гніди нічого не роблять для захисту українців. Вони давно незаконно тримаються при владі завдяки тому, що їх бізнес партнер - путін тероризує Україну.
Тому вони мають бути негайно заарештовани, поки ще Україна повнітю не знищена.
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16.07.2025 22:40 Відповісти
 
 