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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 16 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Полтавська та Чернігівська області загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Групи ударних ворожих БпЛА на Сумщині, курс західний (Чернігівщина).
Оновлення станом на 22:26
- Ворожі ударні БпЛА з Білгородської області на Харківщину, курс південний.
- Ворожі БпЛА на південному сході Сумщини, курс західний.
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20 кілограмів вибухівки, які несе такий дрон - надто мало для завдання серйозної шкоди.
Україна найближчим часом нe отримає ракети Tomahawk з дальністю ураження понад 2 тисячі кілометрів.
3астосування в українських умовах "Томагавків" ускладнюється тим, що базова версія цієї ракети запускається з військових кораблів, а такої можливості в України немає.
Натомість версія з наземним базуванням лише проходить випробування у США.
Підтримка української військової промисловості - дуже важливий і правильний крок для країн Європи. Це не лише допоможе Україні виграти війну, але й надасть європейським партнерам доступ до ************* технологій, випробуваних в умовах війни.
Тому вони мають бути негайно заарештовани, поки ще Україна повнітю не знищена.