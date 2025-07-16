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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне нанесли ракетный удар по Шосткинской громаде на Сумщине: повреждены частные дома

обстрел Сумщины

Вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Шосткинской громады.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Около 17:25 враг нанес ракетный удар по окрестностям Шосткинской громады. Было два попадания. Повреждены частные дома и автомобиль", - написал он.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Последствия атаки уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ракетных ударов по Шостке на Сумщине: ранен подросток, уничтожен корпус диспансера, повреждены жилые дома, учебные заведения, транспорт. ФОТОрепортаж

Автор: 

Сумская область (3466) Шосткинский район (53) Григоров Олег (7)


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