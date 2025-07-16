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Россияне нанесли ракетный удар по Шосткинской громаде на Сумщине: повреждены частные дома
Вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Шосткинской громады.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Около 17:25 враг нанес ракетный удар по окрестностям Шосткинской громады. Было два попадания. Повреждены частные дома и автомобиль", - написал он.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Последствия атаки уточняются.
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