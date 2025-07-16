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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді на Сумщині: пошкоджені приватні будинки

обстріл сумщини

Увечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по околицях Шосткинської громади.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 17:25 ворог завдав ракетного удару по околицях Шосткинської громади. Було два влучання. Пошкоджені приватні будинки та автомобіль", - написав він.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетних ударів по Шостці на Сумщині: поранено підлітка, знищено корпус диспансера, пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, транспорт. ФОТОрепортаж

Автор: 

Сумська область (4020) Шосткинський район (52) Григоров Олег (7)


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