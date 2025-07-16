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Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді на Сумщині: пошкоджені приватні будинки
Увечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по околицях Шосткинської громади.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 17:25 ворог завдав ракетного удару по околицях Шосткинської громади. Було два влучання. Пошкоджені приватні будинки та автомобіль", - написав він.
Попередньо, обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.
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