До 30 тыс. гривен: ВР установила дополнительные вознаграждения военным инструкторам и преподавателям

Парламент во втором чтении принял закон о выплате дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу высших военно-учебных заведений и их структурных подразделений.

Соответствующую законодательную инициативу №13320 поддержали 311 народных депутатов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Закон принят с целью обеспечения равных условий денежного стимулирования для всех военнослужащих, осуществляющих профессиональную подготовку личного состава, независимо от места службы - в учебных воинских частях или высших военно-учебных заведениях.

Предусматривается установление ежемесячного дополнительного вознаграждения от 15 до 30 тысяч гривен военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), а также высших военно-учебных заведениях и их структурных подразделениях.

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Отмечается, что принятие закона позволит обеспечить равенство дополнительных вознаграждений за аналогичные служебные обязанности военнослужащим, занимающим должности инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях и в высших военно-учебных заведениях, их структурных подразделениях.

Кроме этого, это позволит повысить мотивацию военнослужащих к профессиональному росту, устранит социальную несправедливость среди военнослужащих, выполняющих одинаковые функции.

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