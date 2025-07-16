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Новости Вознаграждения военным инструкторам
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До 30 тыс. гривен: ВР установила дополнительные вознаграждения военным инструкторам и преподавателям

обучение ссу

Парламент во втором чтении принял закон о выплате дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу высших военно-учебных заведений и их структурных подразделений.

Соответствующую законодательную инициативу №13320 поддержали 311 народных депутатов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Закон принят с целью обеспечения равных условий денежного стимулирования для всех военнослужащих, осуществляющих профессиональную подготовку личного состава, независимо от места службы - в учебных воинских частях или высших военно-учебных заведениях.

Предусматривается установление ежемесячного дополнительного вознаграждения от 15 до 30 тысяч гривен военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), а также высших военно-учебных заведениях и их структурных подразделениях.

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Отмечается, что принятие закона позволит обеспечить равенство дополнительных вознаграждений за аналогичные служебные обязанности военнослужащим, занимающим должности инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях и в высших военно-учебных заведениях, их структурных подразделениях.

Кроме этого, это позволит повысить мотивацию военнослужащих к профессиональному росту, устранит социальную несправедливость среди военнослужащих, выполняющих одинаковые функции.

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Автор: 

ВР (29314) военный инструктор (1)


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А рядовым когда поднимите? Я думаю, что описанные в статье категории военных и так не бедствуют.
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16.07.2025 20:28 Ответить
А зачем вообще платить крепостным? За миску похлебки и из любви к хозяину должны воевать. Вот офицеры-тыловики - это другое дело, это свои, родненькие, о них нужно позаботиться. Ведь инфляция увеличивается и цены растут, это никоим образом не должно сказаться на качестве их жизни.
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16.07.2025 20:43 Ответить
Коли вже поріжуть здичавілі оклади суддів, прокурорів, та ін держнахлібників? Тоді набагато більше зброї можна буде купити в рудого бариги...
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16.07.2025 21:02 Ответить
Ну в тылу 20+к грн минималка, а тут ещё 15-30к добавляют. На нуле если что минималка 120к+
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16.07.2025 21:50 Ответить
 
 