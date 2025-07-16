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Новини Винагороди військовим інструкторам
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До 30 тис. гривень: ВР встановила додаткові винагороди військовим інструкторам і викладачам

навчання зсу

Парламент у другому читанні ухвалив закон щодо виплати додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу вищих військово-навчальних закладів та їх структурних підрозділів.

Відповідну законодавчу ініціативу №13320 підтримали 311 народних депутатів, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Закон ухвалено з метою забезпечення рівних умов грошового стимулювання для всіх військовослужбовців, які здійснюють професійну підготовку особового складу, незалежно від місця служби - у навчальних військових частинах чи вищих військово-навчальних закладах.

Передбачається встановлення щомісячної додаткової винагороди від 15 до 30 тисяч гривень військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), а також вищих військово-навчальних закладах та їх структурних підрозділах.

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Зазначається, що ухвалення закону дозволить забезпечити рівність додаткових винагород за аналогічні службові обов’язки військовослужбовцям, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах та у вищих військово-навчальних закладах, їх структурних підрозділах.

Окрім цього, це дозволить підвищити мотивацію військовослужбовців до професійного зростання, усуне соціальну несправедливість серед військовослужбовців, які виконують однакові функції.

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Автор: 

ВР (15091) військовий інструктор (1)


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А рядовым когда поднимите? Я думаю, что описанные в статье категории военных и так не бедствуют.
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16.07.2025 20:28 Відповісти
А зачем вообще платить крепостным? За миску похлебки и из любви к хозяину должны воевать. Вот офицеры-тыловики - это другое дело, это свои, родненькие, о них нужно позаботиться. Ведь инфляция увеличивается и цены растут, это никоим образом не должно сказаться на качестве их жизни.
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16.07.2025 20:43 Відповісти
Коли вже поріжуть здичавілі оклади суддів, прокурорів, та ін держнахлібників? Тоді набагато більше зброї можна буде купити в рудого бариги...
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16.07.2025 21:02 Відповісти
Ну в тылу 20+к грн минималка, а тут ещё 15-30к добавляют. На нуле если что минималка 120к+
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16.07.2025 21:50 Відповісти
 
 