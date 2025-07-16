До 30 тис. гривень: ВР встановила додаткові винагороди військовим інструкторам і викладачам
Парламент у другому читанні ухвалив закон щодо виплати додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу вищих військово-навчальних закладів та їх структурних підрозділів.
Відповідну законодавчу ініціативу №13320 підтримали 311 народних депутатів, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Закон ухвалено з метою забезпечення рівних умов грошового стимулювання для всіх військовослужбовців, які здійснюють професійну підготовку особового складу, незалежно від місця служби - у навчальних військових частинах чи вищих військово-навчальних закладах.
Передбачається встановлення щомісячної додаткової винагороди від 15 до 30 тисяч гривень військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), а також вищих військово-навчальних закладах та їх структурних підрозділах.
Зазначається, що ухвалення закону дозволить забезпечити рівність додаткових винагород за аналогічні службові обов’язки військовослужбовцям, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах та у вищих військово-навчальних закладах, їх структурних підрозділах.
Окрім цього, це дозволить підвищити мотивацію військовослужбовців до професійного зростання, усуне соціальну несправедливість серед військовослужбовців, які виконують однакові функції.
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