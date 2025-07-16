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Оккупанты атаковали дронами Херсон: пострадали три человека
В среду вечером, 16 июля, российские захватчики атаковали дронами Днепровский район Херсона. Из-за вражеских атак пострадали три человека.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие атаки, которая состоялась около 18:30, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили 35-летняя женщина и 31-летний мужчина.
Сейчас медики их дообследуют.
Также из-за вражеской атаки дроном в 19.00 в Днепровском районе пострадал 46-летний мужчина. У него контузия, минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения.
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