Окупанти атакували дронами Херсон: постраждали три людини

У середу ввечері, 16 липня, російські загарбники атакували дронами Дніпровський район Херсона. Через ворожі атаки постраждали три людини.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки, яка відбулась близько 18:30, мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали 35-річна жінка та 31-річний чоловік.

Наразі медики їх дообстежують.

Також через ворожу атаку дроном о 19.00 у Дніпровському районі постраждав 46-річний чоловік. У нього контузія, мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травма та уламкові поранення.

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