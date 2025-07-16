УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9909 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Херсона
179 0

Окупанти атакували дронами Херсон: постраждали три людини

швидка

У середу ввечері, 16 липня, російські загарбники атакували дронами Дніпровський район Херсона. Через ворожі атаки постраждали три людини.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки, яка відбулась близько 18:30, мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали 35-річна жінка та 31-річний чоловік.

Наразі медики їх дообстежують.

Також через ворожу атаку дроном о 19.00 у Дніпровському районі постраждав 46-річний чоловік. У нього контузія, мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травма та уламкові поранення.

Читайте також: Росіяни за день у Херсоні та області поранили 4 людей, пошкодили будинки

Автор: 

Херсон (3509) атака (423) дрони (5116) Херсонська область (6017) Херсонський район (459)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 