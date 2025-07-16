Три человека пострадали в результате атак российских дронов по Купянску

16 июля три человека пострадали в результате атак российских FPV-дронов по Купянску.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Около 8:00 вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи. Транспортное средство повреждено. Пострадали двое медиков - мужчины в возрасте 53 и 59 лет. Они отказались от госпитализации.

Ориентировочно в 13:25 еще один FPV-дрон атаковал город: поврежден дом. 53-летний мужчина получил взрывное ранение.

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