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Новини Атака безпілотників на Харківщину
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Три людини постраждали внаслідок атак російських дронів по Куп’янську

Наслідки атаки дронів по Куп’янську

16 липня троє людей постраждали внаслідок атак російських FPV-дронів по Куп'янську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 8:00 ворожий FPV-дрон поцілив в автомобіль екстреної медичної допомоги. Транспортний засіб пошкоджено. Постраждали двоє медиків — чоловіки віком 53 та 59 років. Вони відмовилися від госпіталізації.

Орієнтовно о 13:25 ще один FPV-дрон атакував місто: пошкоджено будинок. 53-річний чоловік отримав вибухове поранення.

Читайте: Ворог ударив дроном по швидкій на Харківщині: поранено двоє медиків. ФОТО

Автор: 

fpv-дрон (141) Харківська область (1303) Куп’янський район (304) Куп’янськ (829)


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