Ворог ударив дроном по швидкій на Харківщині: поранено двоє медиків. ФОТО

На Харківщині ударний дрон поцілив в автомобіль швидкої медичної допомоги. Поліція документує наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, через удар постраждали двоє медичних працівників.





"16 липня близько 09:00 до Куп'янського РВП надійшло повідомлення про те, що на одній з переправ ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків 53 та 59 років. Від госпіталізації вони відмовились", - йдеться у повідомленні.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.