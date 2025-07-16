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Новини Фото Атака безпілотників на Харківщину
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Ворог ударив дроном по швидкій на Харківщині: поранено двоє медиків. ФОТО

На Харківщині ударний дрон поцілив в автомобіль швидкої медичної допомоги. Поліція документує наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, через удар постраждали двоє медичних працівників.

обстріл Харківщини
обстріл Харківщини

"16 липня близько 09:00 до Куп'янського РВП надійшло повідомлення про те, що на одній з переправ ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків 53 та 59 років. Від госпіталізації вони відмовились", - йдеться у повідомленні.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Автор: 

обстріл (29876) швидка (268) Харківська область (1295)


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Трамп дав московським людоїдам ще 50 днів дедлайну щоб доїсти жертву а потім буде з ними говорити про користь вегетаріанства і людяності
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16.07.2025 12:43 Відповісти
Думаю за 50 дней не успеют доесть жертву, надо ещё пару лет получаться
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16.07.2025 13:08 Відповісти
Попросять ще дедлайн. Тампону дуже подобається це слово так само як і слово угода
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16.07.2025 13:11 Відповісти
 
 