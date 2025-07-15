Війська РФ атакували дронами Харківщину: у Чугуєві та на Куп’янщині пожежі. ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 15 липня 2025 року, війська РФ атакували дронами Харківщину. Спалахнули пожежі, є поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

У с. Приколотне Куп'янського району внаслідок обстрілу зруйновано приватні оселі. Згоріли 2 будинки та 4 господарчі споруди 300 кв.м. Постраждала 68-річна жінка.

У м.Чугуїв ударні дрони спричинили пожежі у 2 будівлях та на відкритій території (2 га). Без постраждалих.

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До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, зокрема піротехнічні та медичні розрахунки.





