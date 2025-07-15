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Новости Фото Атака беспилотников на Харьковщину
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Войска РФ атаковали дронами Харьковщину: в Чугуеве и на Купянщине пожары. ФОТОрепортаж

В ночь на вторник, 15 июля 2025 года, войска РФ атаковали дронами Харьковщину. Вспыхнули пожары, есть раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В с.Приколотное Купянского района в результате обстрела разрушены частные дома и 4 хозяйственных постройки 300 кв.м.

В г.Чугуев ударные дроны повлекли за собой пожары в 2 зданиях и на открытой территории (2 га). Без пострадавших.

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К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические и медицинские расчеты.

обстріл Харківщини
обстріл Харківщини
обстріл Харківщини

Автор: 

обстрел (28539) Харьковская область (1275) Купянский район (298) Чугуевский район (173) Приколотное (4) Чугуев (15)


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