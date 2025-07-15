Войска РФ атаковали дронами Харьковщину: в Чугуеве и на Купянщине пожары. ФОТОрепортаж
В ночь на вторник, 15 июля 2025 года, войска РФ атаковали дронами Харьковщину. Вспыхнули пожары, есть раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В с.Приколотное Купянского района в результате обстрела разрушены частные дома и 4 хозяйственных постройки 300 кв.м.
В г.Чугуев ударные дроны повлекли за собой пожары в 2 зданиях и на открытой территории (2 га). Без пострадавших.
К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические и медицинские расчеты.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль