Войска РФ атаковали дронами Харьковщину: в Чугуеве и на Купянщине пожары. ФОТОрепортаж

В ночь на вторник, 15 июля 2025 года, войска РФ атаковали дронами Харьковщину. Вспыхнули пожары, есть раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В с.Приколотное Купянского района в результате обстрела разрушены частные дома и 4 хозяйственных постройки 300 кв.м.

В г.Чугуев ударные дроны повлекли за собой пожары в 2 зданиях и на открытой территории (2 га). Без пострадавших.

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К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические и медицинские расчеты.





