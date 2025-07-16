Враг ударил дроном по скорой на Харьковщине: ранены двое медиков. ФОТО

На Харьковщине ударный дрон попал в автомобиль скорой медицинской помощи. Полиция документирует последствия вражеского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, из-за удара пострадали двое медицинских работников.





"16 июля около 09:00 в Купянский РВП поступило сообщение о том, что на одной из переправ вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате обстрела пострадали двое медиков 53 и 59 лет. От госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.

По факту военного преступления следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.