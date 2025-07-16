РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11378 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Харьковщину
398 3

Враг ударил дроном по скорой на Харьковщине: ранены двое медиков. ФОТО

На Харьковщине ударный дрон попал в автомобиль скорой медицинской помощи. Полиция документирует последствия вражеского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, из-за удара пострадали двое медицинских работников.

обстрел Харьковской области
обстрел Харьковской области

"16 июля около 09:00 в Купянский РВП поступило сообщение о том, что на одной из переправ вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате обстрела пострадали двое медиков 53 и 59 лет. От госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ атаковали дронами Харьковщину: в Чугуеве и на Купянщине пожары. ФОТОрепортаж

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.

По факту военного преступления следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

обстрел (28552) скорая (368) Харьковская область (1282)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп дав московським людоїдам ще 50 днів дедлайну щоб доїсти жертву а потім буде з ними говорити про користь вегетаріанства і людяності
показать весь комментарий
16.07.2025 12:43 Ответить
Думаю за 50 дней не успеют доесть жертву, надо ещё пару лет получаться
показать весь комментарий
16.07.2025 13:08 Ответить
Попросять ще дедлайн. Тампону дуже подобається це слово так само як і слово угода
показать весь комментарий
16.07.2025 13:11 Ответить
 
 