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Новости Атака на Днепр
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В Днепре гремели взрывы, - ОВА

шахеди

В ночь на 17 июля в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Днепр. Громко. Находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается", - написал он.

Ранее сообщалось, что россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

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