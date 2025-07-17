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В Днепре гремели взрывы, - ОВА
В ночь на 17 июля в Днепре прогремели взрывы.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Днепр. Громко. Находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается", - написал он.
Ранее сообщалось, что россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
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